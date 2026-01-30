快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

台睿生技：今年營運聚焦海外市場 推動上市申請

中央社／ 台北30日電

台睿生技董事長林羣表示，今年營運將聚焦海外市場布局與核心新藥推進，針劑藥品將拓展中國市場、新藥CVM-1118將在中國啟動肝癌臨床試驗；此外，台睿今年將規劃上市申請，上半年先募資提升淨值，目標至少募集新台幣4至5億元，以支應後續研發與國際合作。

台睿生技今天舉辦媒體交流會，總經理簡督憲表示，今年在海外市場布局，針對硒缺乏補充的針劑藥品，除了既有經銷體系，也新增擁有點滴注射市場通路優勢的信東生技為合作夥伴；後續將推動2項海外計畫，包括規劃在中國生產，並將在今年下半年於中國送件申請藥證，也計劃拓展至日本市場。

簡督憲說，因中國為全球肝癌高發市場之一，將於中國展開肝癌臨床試驗；臨床試驗將鎖定中期肝癌的一線治療，今年3月將開始收案，希望為後續區域授權、共同開發及商業化合作奠定基礎。

除了肝癌適應症外，他指出，台睿生技也擴展CVM-1118臨床應用版圖，以提升整體市場價值。目前台睿已與國立陽明交通大學簽署合作協議，推動CVM-1118於頭頸癌治療領域的研究。

保健產品方面，他表示，台睿旗下保健食品已於2025年下半年推出，透過媒體與社群曝光逐步建立市場能見度，未來將持續擴充產品線。

市場 中國 肝癌

延伸閱讀

找到關鍵！ 北榮研究：糞便「醋酸濃度」可預測肝癌免疫治療成效

肝癌能不藥而癒？ 醫師分享罕見案例：3原因自發性消失

無甜不歡釀大禍！6旬婦甜食吃到肝癌 醫驚：脂肪肝占6成

神隆針劑可在台上市

相關新聞

中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵

中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活...

運價指數連四跌 SCFI運價指數周跌幅9.67%

農曆年前趕出貨進入尾聲，運價指數連四跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於30日出爐，指數下跌141.11點至...

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將...

萬海航運總經理謝福隆：2026年貨櫃輪市場比2025年旺

萬海航運（2615）總經理謝福隆30日表示，2月貨櫃輪市場需求轉淡，3月受惠於回教開齋節（Eid al-Fitr）跟華人...

《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租...

「雙捷運」兩頭不到岸？ 購屋族搶單關鍵在這裡

建案銷售時常以「雙捷運」作為訴求，但市場上也不乏質疑聲音，認為不少產品實際位於兩站之間，走到任一站都得花上一段時間，稱為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。