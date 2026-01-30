《住宅法》修正三讀 促租屋市場透明化、提高包租補助

立法院會30日最後一次院會，通過《住宅法》修正案三讀。此次修法重點包括：租屋市場透明化，主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊；另強化包租補助，規範補助包租之金額不得低於代管2.5倍。

民眾黨團提案說明，有鑑於我國房價飆漲、高通膨現況及實質總薪資負成長等原因，多數民眾僅能選擇持續性租屋。2024年第1季止，全國住宅價格指數已達140.82（基準為2016年），與2021年同季相比上漲21.4%。

提案指出，主計總處公布之租金指數於2024年6月亦已高達106.34（2023年6月為103.66），對經濟或社會相對弱勢者影響甚鉅，且造成我國新生兒人數持續下降，生育一胎為超過五成，少子化問題形成國安危機。

提案表示，為提升並保障國民居住之權益，另應確實評估社會住宅之需求總量、區位及興辦戶數，納入住宅計畫及財務計畫，並統一社宅租金收費標準各異的現象，落實社宅可負擔租金，減輕國人養育幼兒與經濟上負擔，達成居住正義之目標，因此提案修法。

根據三讀條文明定，此次修法重點如下：

1. 明定中央主管機關應建置全國統一之申請登記平台，供符合申請資格民眾登記。

2. 社宅應提供至少20%比率，出租予新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭。

3. 明定興辦社會住宅各年度計畫物件總量中，包租以達50%為原則。

4. 都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地。

5. 主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊。

6. 強化包租補助，規範補助包租之金額不得低於代管2.5倍。

此外，為鼓勵房東釋出閒置空屋，三讀後附帶決議要求內政部與財政部定期依租屋市場行情，滾動檢討免稅額度並提供適度賦稅優惠，提升公益出租人及包租代管政策誘因，並每六個月向立法院內政委員會提出書面報告。

有關清查居住狀況、提升租賃資訊透明，內政部日前回應，該部已運用租金補貼資料公布租金統計資訊，達到租屋市場資料公開之目的，並補助地方政府執行居住狀況清查作業，可由地方政府依其住宅狀況自行規劃清查對象，現行機制已可推動辦理，建議無需修正本法。

至於社會住宅包租案補助總金額，不得少於代管案金額之2.5倍，內政部日前表示，考量補助額度僅是業者及房東考量加入包租或代管案之因素之一，倘直接入法恐失去政策彈性，並恐增加財政負擔，尚無需修正本法。

提案立委張智倫指出，此次修法明確增列了保留給「婚育家庭」的比率，是回應少子化挑戰的關鍵一步，透過法規明文保障，減輕國人養兒育女的重擔。另他推動「全國統一之申請登記平台」，讓政府能以真實數據為基礎，精確分析供給區位、房型配比與公共設施需求，避免行政資源浪費。