長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
長庚醫療財團法人董事長王瑞慧。圖／長庚醫院提供
再過半個月就過年了，各醫療院所陸續公布年終獎金。在全國擁有11大院區的長庚醫療體系，30日宣布2025年度的年終獎金，將核發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，發出的年終總額逾52.4億元，以實質肯定全體同仁一年來戮力付出與專業貢獻。獎金於30日入帳，讓2萬多名員工開心過好年。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，2025年長庚醫院仍面臨整體醫療環境嚴峻的挑戰，在此艱困情勢下，幸賴全體同仁秉持專業精神，堅守崗位、通力合作，致力提升優質病人服務，努力達成經營目標。董事長王瑞慧為肯定全體同仁的付出與貢獻，並放眼整體營運與醫院永續發展需求，核發此次年終獎金與紅包，以感謝同仁的辛勞付出，期盼未來持續攜手精進，共同守護全民健康。

程文俊表示，醫院最重要的資產始終是人，提供具競爭力的薪酬與完善福利，是長庚醫療體系打造幸福職場的重要指標。目前長庚醫療體系共有2萬5千名員工，在各自崗位上發揮專業與承擔重大責任，唯有建構穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

長庚醫院自2023年起連續三年獲得「幸福企業」金獎肯定，並於2025台灣健康永續獎評選中，一舉奪下「永續綜合績效–最佳醫院典範獎」、「永續報告–醫院類白金獎」、「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」五項大獎。

長庚醫院表示，每一項榮耀的背後，都是同仁長期專業投入與制度支持共同累積的成果。長庚醫院將持續以人為核心，深化幸福職場制度，凝聚團隊韌性，攜手打造兼具專業實力與人文關懷的醫療體系，實踐醫療機構對社會長期且穩定的責任。也希望在醫療艱困與醫療人力面臨挑戰的大環境中，同仁繼續攜手努力，追求創新與卓越。

長庚醫院年終佳 董座王瑞慧大方發出5.2個月再加發2萬元紅包

