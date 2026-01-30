中信房屋1月交易量月減年增 專家：3月是房市風向關鍵
中信房屋30日發布，旗下門市1月成交件數，全台交易量月減7.6%、年增21.9%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前因活動多，通常待年後才會逐步回溫。
進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減8.9%、年增4.2%；新北市月減7.9%、年增22.5%；桃園市月增4%、年增28.2%；台中市月減9.3%、年增24.7%；台南市月增2.8%、年增9.2%；高雄市月增7.6 %、年增8%。
中信房屋總經理張世宗指出，不少購屋族為趕在農曆年前完成交屋與搬遷，選擇提前於12月簽約；在進入1月後，隨著尾牙聚餐、年終結算與年貨採買等活動增加，加上對年終獎金運用規劃的考量，多數買方傾向在春節期間暫緩進場、冷靜觀察市場變化，待節後再行定奪，因此每逢農曆年前，房市交易量普遍會呈現季節性趨緩，通常待年後才會逐步回溫。
張世宗表示，儘管目前國內金融環境穩定，股市表現亮眼，川普關稅議題也已經逐漸明朗，但房市仍受到選擇性信用管制與銀行房貸水位的影響，加上兩岸地緣政治風險未解，整體進場信心仍顯保守。
接下來3月的房市表現將是觀察上半年房市走向的關鍵風向球，若3月在春節結束後，市場帶看量與成交熱度有所回升，則代表上半年房市有望呈現「穩中求進」的格局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言