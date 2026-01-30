運價指數連四跌 SCFI運價指數周跌幅9.67%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連四跌。示意圖／ingimage
農曆年前趕出貨進入尾聲，運價指數連四跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於30日出爐，指數下跌141.11點至1,316.75點，周跌幅9.67%，四大航線跌幅都逾一成。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,418美元，較前一期下跌177美元，周跌幅11.09%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,424美元，較前一期下跌332美元，周跌12.04%。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）跌破2,000美元至1,867美元；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,867美元，較前一期下跌217美元，跌幅10.41%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,605美元，較前一期下跌291美元，跌幅10.04%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌13美元，跌幅2.62%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周持平。

