PChome 24h購物搭國際書展熱 彩色閱讀器占75% 電子書顯示兩大趨勢

2026台北國際書展將於2月3日在世貿一館登場，網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物同步搭上書展熱，提供讀者最便捷的購書管道。PChome 24h購物分析指出，在電子閱讀器方面，彩色閱讀器銷占全閱讀器的銷量超過75%，顯示彩色閱讀器成為市場主流，熱銷價格帶落在5,599-15,980元。

電子書專區站內買氣提升，銷售量較去年同期二位數成長，其中讀者偏好為「心理勵志」、「文學小說」類別最受歡迎，顯示電子書讀者對於閱讀的需求從單純的資訊獲取，演進為追求情緒平衡與精神修復；而實體書方面，觀察數據發現，紙本書籍經典漫畫IP與實用工具書並進，讀者更傾向於收藏「經典漫畫」和購買精進「理財知識」的實體書，也逐漸習慣「現場看書、線上購買」的轉型，

PChome 24h購物宣布即日起同步開跑線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，推出電子書、閱讀器相關促銷活動。PChome 24h購物在閱讀載具總體銷量穩定而消費者對高品質彩色體驗的追求日漸提升，從翻頁器配件的熱銷到具備設計美學的電子閱讀器，彩色閱讀器銷售量相較去年全閱讀器整體占比持續提升，近期已占銷量超過75%，顯示消費者漸漸追求精緻化閱讀，彩色閱讀器成主流，而非單純的硬體購買。

根據站上百大排行歸納電子書2大趨勢：「心理勵志」與「文學小說」，顯示當前大眾閱讀取向與社會心理狀態高度連結。在資訊爆炸的背景下，讀者對於緩解群體焦慮與追求自我成長的「心理勵志」類表現出高度需求，也依然重視具備溫度與深度的內容產出。