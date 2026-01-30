快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

崇越集團打造桃園再生水 助攻華亞園區半導體產業鏈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越集團副董事長賴杉桂指出，旗下建越科技北中南三大科學園區皆有堅實工程實績。圖／公司提供
崇越集團副董事長賴杉桂指出，旗下建越科技北中南三大科學園區皆有堅實工程實績。圖／公司提供

繼打造桃園A7站「全台最美水資中心」後，崇越科技（5434）旗下環保工程事業建越科技，標得桃園市政府「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」30日盛大舉行動土典禮，並邀請內政部部長劉世芳、桃園市市長張善政、桃園市政府水務局局長劉振宇共同見證這座「再生水中心」成為與自然共生、與產業共榮的綠色基礎建設指標，持續領航台灣環境工程事業邁向新高峰。

建越科技建置此再生水統包工程及15年代操作維運總承攬金額為新台幣13.3億元，不僅延續「全台最美水資中心」的優異建設實績，更象徵崇越集團從污水處理正式邁向「再生水產製」的高階水資源循環階段，為鄰近的華亞科技園區及半導體產業鏈穩定供水提供強力後援。

華亞科技園區內半導體大廠林立，包括艾司摩爾、穩懋（3105）、美光等科技大廠進駐，對於供水穩定性有極高要求。根據桃園市政府水務局2017年統計數據，直至2031年開發中的工業用水戶每日尚有13,601噸之缺口。

在既有水資中心基礎上，建越科技於「文青再生水統包工程」進一步深化水資源價值。隨著氣候變遷導致枯水期風險增加，再生水已成為科技產業用水的解方。建越科技預計興建一座高品質再生水中心，第一期設計產水量為每日5,300立方公尺，提供園區廠商營運所需再生水的品質與長期供水的穩定性。

此次承接的再生水工程案，建越科技將文青水園水資源回收中心經生物脫氮程序（AO）與薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理流程處理後之放流水，進一步透過高階過濾設備產製為再生水。預計於2027年中起正式供水，屆時每日5,300噸的穩定水源，將優先供應予華亞科技園區內之廠商使用，有效舒緩缺水危機，提升區域產業動能。

建越科技具備專業水處理技術，服務對象涵蓋半導體廠、面板廠等高科技廠房及政府公共水務工程，致力於提供環保工程全方位解決方案。過去承攬之桃園A7站「文青水園水資源回收中心」，透過全區低衝擊開發（Low Impact Development, LID）翻轉傳統污水廠印象，勇奪「公共工程金質獎」、「金品獎」與「國家卓越建設獎」等多項殊榮。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂博士指出，水資源循環是ESG永續經營中不可或缺的一環。崇越集團不僅是半導體關鍵材料及設備整合服務供應商，更致力於成為「環保綠能事業的領導廠商」。從半導體廠的純水系統、工業廢水處理，到現在的大型民生再生水中心，崇越集團正透過技術整合，協助台灣產業解決水資源短缺的結構性問題。賴杉桂強調：「建越科技深耕環保工程多年，北中南三大科學園區的半導體廠皆有我們的工程實績。本次得標不僅是對我們施工品質的認可，更是對我們『一條龍』服務能力的肯定。」

崇越科技 半導體 水資源

延伸閱讀

桃園79歲婦市場購物迷途...機車險上快速路 警及時攔下

桃議員酸張善政輸給苗栗 遭網友揪出美光買廠謬誤反擊

新春討吉利！桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈超可愛 過關就能拿

市府盤點量能 桃園春節297間長照可供喘息、送餐服務

相關新聞

崇越集團打造桃園再生水 助攻華亞園區半導體產業鏈

繼打造桃園A7站「全台最美水資中心」後，崇越科技（5434）旗下環保工程事業建越科技，標得桃園市政府「桃園市龜山區文青水...

投資臺灣再添三案 佰鼎加碼80億元加碼布局南科高雄園區

南科高雄園區再添重大投資案。投資臺灣事務所30日通過3家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的佰鼎科技、根留企業方案的拓緯...

廢料變黃金 嘉大攜手畜試所打造新飼料科技產品畜牧業新突破

嘉義大學與農業部畜產試驗所攜手，上午在嘉大動物科學系舉辦成果發表會，公開具備高度商業化潛力革命性飼料添加物技術，透過微生...

萬海：新船加入、有利發展 穩健拓展中遠洋市場布局

萬海（2615）看今年的航運市場，公司將深化亞洲、審慎經營中遠洋市場，維持亞洲區內航線（Intra-Asia）密集、市佔...

長榮航成國內首家簽署加入 IATA「數位領導章程」成員

長榮航空（2618）貨運布局報佳音！持續推進貨運數位轉型，領先國籍航空率先於今年1月成為國際航空運輸協會(IATA) D...

建越拿下桃園龜山文青再生水案13.3億元統包動土 2027年供水華亞園區

桃園再生水建設再添新案。半導體與光電材料、設備整合服務商崇越（5434）旗下環保工程事業建越科技30日舉行「桃園市龜山區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。