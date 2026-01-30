廢料變黃金 嘉大攜手畜試所打造新飼料科技產品畜牧業新突破

嘉義大學與農業部畜產試驗所攜手，上午在嘉大動物科學系舉辦成果發表會，公開具備高度商業化潛力革命性飼料添加物技術，透過微生物發酵創新，成功兼顧降低飼養成本、改善動物健康與減碳永續，為台灣畜牧產業立下重要里程碑。

嘉大與畜試所2022年簽署合作備忘錄，深化產學合作，2024年啟動「永續創生聯合研究計畫」，整合學術研發能量與第一線動物營養實務經驗。歷經多年布局開花結果。發表技術以微生物發酵為核心，亮點包括三大突破。首先，團隊成功將羽毛與肉骨粉「高值化」，透過化學、物理與特選益生菌發酵處理，讓原本難以消化的副產物轉化為高吸收率蛋白質，羽毛在1天內降解率高達63%，為目前文獻最高紀錄，效果足以完全取代昂貴進口魚粉。

其次，利用特殊菌種與農業副產物，快速生產具抗菌與腸道調節功能的天然發酵物，可替代促生長抗生素與高級魚粉。第三開發全程素食、無抗生素雞隻飼糧配方，使用國產農業副產物與大豆粕為基質，在白肉雞與土雞試驗中，生產效能與經濟效益皆優於市售飼料，成為畜牧飼糧的一大革命。

三項技術完成量產驗證，接連獲得國家級肯定，包括2024年國家新創獎、2025年國家新創精進獎，以及「發光發亮農業生技創新創業競賽」多項獎項，更以「減少碳足跡」為題，榮獲2025年國科會未來科技獎，成為唯一獲獎農業類技術。

產學界指出，這項技術不僅讓畜牧副產物轉廢為寶，也讓消費者能享用更安心、無抗的畜產品，實現節能減碳、在地生產與永續農業的多重目標，為臺灣畜牧產業開啟全新發展方向。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大微生物發酵技術深厚基礎，結合畜試所動物試驗與產業應用優勢，讓研究走進畜牧現場。成果由農學院動物科學系教授陳國隆團隊，與畜試所研究員許晉賓團隊共同執行，展現跨域合作加乘效益，為畜牧業面臨成本、環保與食安問題，提出具體可行解方。