萬海：新船加入、有利發展 穩健拓展中遠洋市場布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
萬海總經理謝福隆指出，萬海今年增加新船投入，營運將優於去年。圖／聯合報系資料照片
萬海（2615）看今年的航運市場，公司將深化亞洲、審慎經營中遠洋市場，維持亞洲區內航線（Intra-Asia）密集、市佔率高之優勢，緩解中遠洋航線之波動風險。5月份將進一步與ONE合作加開華中北直達美西洛杉磯航線，使我司美西航線達到三條，提升北美市場服務能力，形成更具韌性的航運服務網絡。

公司並引進新世代節能船型，提升燃油效率並降低碳排放。公司船隊隨著新船加入，平均船齡已降至8.5年，遠低於業界平均船齡的13.5年，並持續打造新貨櫃，目前的平均櫃齡5.2年，低於業界平均的6.8年。

2026年公司將接收6艘新造船舶，包括7,000 TEU 2艘、8,700 TEU 4艘。2027年至2030年，公司將再接收30艘新造船，包括6,000 TEU 6艘、8,700 TEU 12艘、1.6萬TEU大型船舶12艘，2026年至2030年計將新增運力38.1萬TEU。

萬海總經理謝福隆指出，2025年全球航運市場持續受到國際總體經濟不確定性、地緣政治事件及供應鏈調整等因素影響，整體運價與運能供需結構持續呈現高度波動。

面對市場變化，公司秉持審慎經營原則並憑藉深耕亞洲的領導地位，穩健拓展中遠洋市場布局。以區域深耕、成本效率與船隊優化為核心策略，強化航線競爭力，並透過碼頭資產提升營運效益，增加在變動市場中的獲利能力與競爭門檻。

