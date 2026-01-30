建越拿下桃園龜山文青再生水案13.3億元統包動土 2027年供水華亞園區
桃園再生水建設再添新案。半導體與光電材料、設備整合服務商崇越（5434）旗下環保工程事業建越科技30日舉行「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」動土典禮，內政部長劉世芳、桃園市長張善政及桃園市水務局長劉振宇到場見證。
建越指出，本案涵蓋再生水中心統包工程及15年代操作維運，總承攬金額約13.3億元。公司強調，這也代表業務從既有污水處理，進一步跨入「再生水產製」的高階水資源循環領域，未來將作為華亞科技園區及周邊半導體產業鏈的穩定供水後援。
建越說明，華亞科技園區聚集多家科技與半導體相關廠商，對供水穩定性要求高；在氣候變遷提高枯水期風險下，再生水被視為產業用水的重要解方。此次工程第一期規劃每日產水量5,300立方公尺，將以文青水園水資源回收中心放流水為來源。
工程流程方面，建越表示，放流水將先經生物脫氮（AO）、薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理程序，再透過高階過濾設備產製為再生水。規劃在2027年中起正式供水，屆時每日5,300噸水源將優先供應華亞科技園區廠商，盼能舒緩缺水壓力並提升區域產業動能。
崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂表示，水資源循環是ESG永續經營的重要一環，集團除深耕半導體材料與設備整合服務，也加速擴大環保綠能布局，盼透過技術整合協助產業面對水資源短缺的結構性挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言