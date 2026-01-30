快訊

真是「犀」客！印度犀牛克拉拉的歐洲大旅遊

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

建越拿下桃園龜山文青再生水案13.3億元統包動土 2027年供水華亞園區

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
崇越科技旗下建越科技成功標得桃園市政府「文青水園再生水統包工程」今舉行動土典禮。公司／提供
崇越科技旗下建越科技成功標得桃園市政府「文青水園再生水統包工程」今舉行動土典禮。公司／提供

桃園再生水建設再添新案。半導體與光電材料、設備整合服務商崇越（5434）旗下環保工程事業建越科技30日舉行「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」動土典禮，內政部長劉世芳、桃園市長張善政及桃園市水務局長劉振宇到場見證。

建越指出，本案涵蓋再生水中心統包工程及15年代操作維運，總承攬金額約13.3億元。公司強調，這也代表業務從既有污水處理，進一步跨入「再生水產製」的高階水資源循環領域，未來將作為華亞科技園區及周邊半導體產業鏈的穩定供水後援。

建越說明，華亞科技園區聚集多家科技與半導體相關廠商，對供水穩定性要求高；在氣候變遷提高枯水期風險下，再生水被視為產業用水的重要解方。此次工程第一期規劃每日產水量5,300立方公尺，將以文青水園水資源回收中心放流水為來源。

工程流程方面，建越表示，放流水將先經生物脫氮（AO）、薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理程序，再透過高階過濾設備產製為再生水。規劃在2027年中起正式供水，屆時每日5,300噸水源將優先供應華亞科技園區廠商，盼能舒緩缺水壓力並提升區域產業動能。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂表示，水資源循環是ESG永續經營的重要一環，集團除深耕半導體材料與設備整合服務，也加速擴大環保綠能布局，盼透過技術整合協助產業面對水資源短缺的結構性挑戰。

崇越集團副董事長賴杉桂指出，旗下建越科技北中南三大科學園區皆有堅實工程實績。公司／提供
崇越集團副董事長賴杉桂指出，旗下建越科技北中南三大科學園區皆有堅實工程實績。公司／提供

崇越科技 半導體 水資源

延伸閱讀

新春討吉利！桃園土地公文化館聖杯鑰匙圈超可愛 過關就能拿

市府盤點量能 桃園春節297間長照可供喘息、送餐服務

桃園珍珠海岸新亮點！後湖溪生態園區2月試營運 獨木舟、SUP搶先玩

春節9天連假交通大考驗 桃園估台66線、大溪熱點現車潮

相關新聞

輝達擬蓋台灣第二總部？黃仁勳：有可能「甚至頗有機率」

針對傳出輝達將增設台灣第二總部的消息，輝達執行長黃仁勳30日受訪時給予正面回應，「有可能，甚至是頗有機率（Possibi...

建越拿下桃園龜山文青再生水案13.3億元統包動土 2027年供水華亞園區

桃園再生水建設再添新案。半導體與光電材料、設備整合服務商崇越（5434）旗下環保工程事業建越科技30日舉行「桃園市龜山區...

台中首件公辦都更「豐原車站都更案」完成公開閱覽 預計第二季招商

台中市政府首件公辦都市更新案「豐原車站公辦都更案」去年底公開閱覽，昨舉辦招商說明會，完成公開閱覽程序，市府將彙整說明會意...

金屬中心成立「產業淨零服務中心」 一站式服務推動企業淨零轉型

因應全球氣候變遷挑戰與淨零排放浪潮，金屬工業研究發展中心已成立「產業淨零服務中心」，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才...

年薪上看150萬！信義企業集團 MA 計畫 打造不被定型的高潛力職涯

在產業快速變動、年輕世代追求多元發展的時代，職涯早已不該只有單一選項。信義企業集團為國內不動產業唯一推出集團MA（儲備幹...

水源2、3期都更不同意戶拖進度？蔣萬安說重話：會毫不猶豫代拆

北市水源2、3期整宅老舊建築正辦理都更中，里長上午在「里長有約」座談中向市長蔣萬安反映，根據目前都更推進速度，遠低於預期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。