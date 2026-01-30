建越拿下桃園龜山文青再生水案13.3億元統包動土 2027年供水華亞園區

桃園再生水建設再添新案。半導體與光電材料、設備整合服務商崇越（5434）旗下環保工程事業建越科技30日舉行「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」動土典禮，內政部長劉世芳、桃園市長張善政及桃園市水務局長劉振宇到場見證。

建越指出，本案涵蓋再生水中心統包工程及15年代操作維運，總承攬金額約13.3億元。公司強調，這也代表業務從既有污水處理，進一步跨入「再生水產製」的高階水資源循環領域，未來將作為華亞科技園區及周邊半導體產業鏈的穩定供水後援。

建越說明，華亞科技園區聚集多家科技與半導體相關廠商，對供水穩定性要求高；在氣候變遷提高枯水期風險下，再生水被視為產業用水的重要解方。此次工程第一期規劃每日產水量5,300立方公尺，將以文青水園水資源回收中心放流水為來源。

工程流程方面，建越表示，放流水將先經生物脫氮（AO）、薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理程序，再透過高階過濾設備產製為再生水。規劃在2027年中起正式供水，屆時每日5,300噸水源將優先供應華亞科技園區廠商，盼能舒緩缺水壓力並提升區域產業動能。