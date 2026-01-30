輝達擬蓋台灣第二總部？黃仁勳：有可能「甚至頗有機率」

針對傳出輝達將增設台灣第二總部的消息，輝達執行長黃仁勳30日受訪時給予正面回應，「有可能，甚至是頗有機率（Possibility and maybe even probability）」。

對於媒體詢問輝達未來增設台灣第二總部消息的真實性，黃仁勳先是說，「聽起來不錯，我喜歡」，而且應該盡可能多設一點，因為輝達在這裡擁有很多員工，也擁有眾多供應鏈合作夥伴及客戶，所以在台灣的業務量成長非常迅速。

黃仁勳提到，輝達的台灣員工都很努力，而且這裡的人很棒，很高興能在這裡設置據點。

媒體進一步追問，是否確實有設置台灣第二總部的可能性，黃仁勳也正面回應，「有可能，甚至是頗有機率」。

目前傳出輝達第二總部的地點將會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。

輝達現階段員工主要分布於南港辦公室，並有一部份員工是以新竹為據點。

黃仁勳是於去年5月在台北國際電腦展主題演講的尾聲，親自公布新的台灣總部將落腳於北投士林地區，也就是北士科，並將建築命名為「輝達星群（NVIDIA constellation）」。他當時也提到，輝達已經在台灣深耕近30年，擁有很多員工，並發展很多事務，規模成長非常迅速，因此需要更多的辦公空間，「需要更多椅子」。