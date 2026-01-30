台中首件公辦都更「豐原車站都更案」完成公開閱覽 預計第二季招商

台中市政府首件公辦都市更新案「豐原車站公辦都更案」去年底公開閱覽，昨舉辦招商說明會，完成公開閱覽程序，市府將彙整說明會意見，預計今年第二季公告招商。都市發展局指出，本案位於豐原區交通樞紐，各項條件優越，未來也將結合社宅政策。

豐原車站公辦都更案位於豐原車站東側，包含翁明段等12筆土地，基地面積約3822平方公尺，市府2017年到2020年辦理3次招商，皆流標，都發局表示主因是基地內的私有地主參與意願不高，市府去年取得所有私有地主參與更新的同意書，睽違5年重啟招商。

市府去年12月31日到今年1月30日辦理公開閱覽，依程序在1月29日舉辦招商說明會。都發局長李正偉指出，說明會當天有建設公司、營造業、金融壽險及都更專業團隊等超過20家潛在投資者出席，市府說明開發條件、容積獎勵與權利分配架構等細節。

李正偉表示，現場交流熱絡，廠商就土地使用管制、開發期程與未來營運方向提出多項具體建議，市府團隊會將廠商建議納入評估，以期後續制定招商條件時更貼近市場實際狀況；都發局說，接下來會持續修正招商案，預計今年第二季公告招商。

都發局強調，本案的基地位於豐原區的交通樞紐，鄰近豐原火車站和豐原轉運中心，還有商圈、學區與行政機關，交通機能完善、生活設施便利，未來預計導入「台中好宅」，結合周邊綠空廊道、葫蘆墩河岸等綠帶，加上不遠處的豐富專案，發展可期。