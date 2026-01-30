快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

金屬中心成立「產業淨零服務中心」 一站式服務推動企業淨零轉型

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
金屬工業研究發展中心已成立「產業淨零服務中心」，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才培育等關鍵能量，致力為產業提供全面性的淨零排放解決方案與專業諮詢服務。照片／金屬中心提供
金屬工業研究發展中心已成立「產業淨零服務中心」，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才培育等關鍵能量，致力為產業提供全面性的淨零排放解決方案與專業諮詢服務。照片／金屬中心提供

因應全球氣候變遷挑戰與淨零排放浪潮，金屬工業研究發展中心已成立「產業淨零服務中心」，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才培育等關鍵能量，致力為產業提供全面性的淨零排放解決方案與專業諮詢服務，協助企業強化永續競爭力，實現經濟成長與環境永續的雙贏目標。

金屬中心劉嘉茹董事長表示，產業淨零服務中心具備四大服務項目，分別是1.碳權諮詢與市場分析，提供企業碳權諮詢服務與解析國內外碳市場運作機制；2. 減碳方案設計與導入，協助企業導入各類綠色節能與減碳方案評估；3.碳排放盤查與查證，提供企業可查證、可追溯一站式碳管理與查證服務；4.政策法規諮詢，整合國內外政策法規與供應鏈要求，提供法規導引與行動建議。

另外，金屬中心近年在賴永祥執行長帶領下，研發成果屢獲國際知名獎項如全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）與愛迪生獎（Edison Awards）多項殊榮，尤其自預熱節能相關技術更是榮獲雙獎肯定，突顯出中心在推動高效節能與低碳技術方面研發成果豐碩，展現中心在綠色技術研發上的堅實實力。憑藉長期深耕產業技術研發與輔導的經驗，可作為企業邁向淨零的重要後盾，協助產業以系統化、可落地的方式推動減碳行動。

最後「產業淨零服務中心」陪伴企業從盤查、規劃到技術導入，一步一步落實減碳行動。目前中心已協助多家製造業者完成碳盤查與減碳診斷，並導入節能製程與能源管理系統，同時協助出口導向與供應鏈關鍵廠商建立碳數據管理與查證機制，協助企業從「看懂規範、盤點現況」到「導入技術、創造價值」，穩健邁向淨零轉型之路。

減碳 研發 永續

延伸閱讀

智冠強打一站式服務

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

鼓勵安裝立面光電 內政部擬提出給予碳權、企業獎勵措施

太陽光電遲未達標 鼓勵立面型光電 環境部：光電碳權還需研議

相關新聞

輝達擬蓋台灣第二總部？黃仁勳：有可能「甚至頗有機率」

針對傳出輝達將增設台灣第二總部的消息，輝達執行長黃仁勳30日受訪時給予正面回應，「有可能，甚至是頗有機率（Possibi...

台中首件公辦都更「豐原車站都更案」完成公開閱覽 預計第二季招商

台中市政府首件公辦都市更新案「豐原車站公辦都更案」去年底公開閱覽，昨舉辦招商說明會，完成公開閱覽程序，市府將彙整說明會意...

金屬中心成立「產業淨零服務中心」 一站式服務推動企業淨零轉型

因應全球氣候變遷挑戰與淨零排放浪潮，金屬工業研究發展中心已成立「產業淨零服務中心」，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才...

年薪上看150萬！信義企業集團 MA 計畫 打造不被定型的高潛力職涯

在產業快速變動、年輕世代追求多元發展的時代，職涯早已不該只有單一選項。信義企業集團為國內不動產業唯一推出集團MA（儲備幹...

水源2、3期都更不同意戶拖進度？蔣萬安說重話：會毫不猶豫代拆

北市水源2、3期整宅老舊建築正辦理都更中，里長上午在「里長有約」座談中向市長蔣萬安反映，根據目前都更推進速度，遠低於預期...

新春開紅盤！購屋買方逐漸歸隊 專家：蛋黃震盪已過、蛋白仍需努力

住商機構統計1月旗下加盟店成交件數，全台各區域買氣比起去年12月又稍微回暖，月增18.8%、年增6.3%，住商不動產企劃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。