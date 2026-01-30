水源2、3期都更不同意戶拖進度？蔣萬安說重話：會毫不猶豫代拆

北市水源2、3期整宅老舊建築正辦理都更中，里長上午在「里長有約」座談中向市長蔣萬安反映，根據目前都更推進速度，遠低於預期，且還要跟不同意戶進行協調，耗時且冗長。對此，蔣萬安表示，不同意戶只剩8戶，只要合法、合程序就會執行代拆，毫不猶豫。

里長吳寶燕指出，水源二、三期的都更的進度，真的太慢了，居民很期盼更新處趕快處理，降低對住宅安全的不確定性，且這個案件核定後，還需要跟不同意都更的住戶進行協調和調解，太耗時間且冗長，希望更新處要提前研商 ，縮短期程。

她說，雖然水源二、三期都更其名是公辦都更的案件，但是大家感受上，都好像比一般都更的時間更久，居民都期待能夠趕快改善市容、提升安全的居住品質環境，但是目前都還沒有能實現的感覺，造成大家對公辦都更的失望。

北市更新處指出，這個案子去年11月底送進審查會議，因發現有物價等因素，需要調整，在今年1月23日，規畫單位和實施者又再送審，此案市府會全力去幫忙，同時也針對要調整的部分，跟實施者和規畫單位說明，期待今年可以繼續審議完成，在今年完成核定。

蔣萬安則表示，一定會積極的來協助，加速推動，已經從最早的460多戶，到現在剩8戶還沒同意，市府仍走相關程序中，他也請更新處，今年要完成程序，如果最後還剩下幾戶，市府就會依照程序加速推進。

蔣萬安說，他上任之後，就很堅定執行了幾件代拆，只要合法合程序，就會進行代拆，毫不猶豫，市府就是大力推動都更，他一定會來加速都更，當然一切也必須要符合程序，如果可以加速，一定全力推進，也請里長回去跟住戶回覆，市府一定會全力進行。