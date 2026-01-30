新春開紅盤！購屋買方逐漸歸隊 專家：蛋黃震盪已過、蛋白仍需努力

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
住商機構統計1月旗下加盟店成交件數，全台各區域買氣比起去年12月又稍微回暖，月增18.8%、年增6.3%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續12月交易狀況加上股市表現轉強，加上年初各行庫銀根寬鬆，一月買氣穩步向前。

縱觀各縣市各有消長，北市月增36.5%，年增13.7%，新北月減2.4%，年減9.7%，桃園月增34.5%，年增9.5%，台中月增21.0%，年減3.5%，台南月增4.4%，年增0.4%，高雄月增2.74%，年增20.1%，全台月增18.8%，年增6.3%。徐佳馨認為，受惠於自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳，交易回歸蛋黃，來人狀況逐漸回穩，各區消長互見，原則上蛋黃優於蛋白，蛋黃震盪已過，蛋白仍需努力。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

