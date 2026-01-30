新春開紅盤 專家：蛋黃震盪已過、蛋白仍需努力

住商機構統計旗下加盟店成交件數，今年一月全台各區買氣，比起去年12月又稍微回暖，量增18%，和去年相比，增加6%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續十二月份交易狀況加上股市表現轉強，加上年初各行庫銀根寬鬆，一月買氣穩步向前。

縱觀各縣市各有消長，北市月增36%，年增13%，新北月減2%，年減9%，桃園月增34%，年增9%，台中月增21%，年減3%，台南月增4%，年增0.4%，高雄月增2%，年增20%。

徐佳馨表示，受惠於自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳，交易回歸蛋黃，來人狀況逐漸回穩，各區消長互見，原則上蛋黃優於蛋白，蛋黃震盪已過，蛋白仍需努力。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷。

他表示，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。