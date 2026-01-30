傳輝達將在台北市蓋第二總部

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於29日下午抵台，最新傳出該公司將於原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。

針對上述消息，北市府高層表示，目前尚未收到相關訊息。到截稿為止，輝達則尚未做出回應。

輝達現階段員工主要分布於南港辦公室，並有一部份員工是以新竹為據點。目前傳出輝達有意進一步擴建台灣總部二期，地點是在離北士科不遠的洲美段土地。據了解，先前北士科T17、T18基地一度卡關時，北市府考慮過的備案就包含洲美國小預定地，被視為是此次第二總部地點的潛在標的。洲美國小預定地位於北士科西側，面積達4.6公頃，原規劃作為國際羽球館，地點鄰近北士科，且土地方正。

黃仁勳是於去年5月在台北國際電腦展主題演講的尾聲，親自公布新的台灣總部將落腳於北投士林地區，也就是北士科，並將建築命名為「輝達星群（NVIDIA constellation）」。他當時也提到，輝達已經在台灣深耕近30年，擁有很多員工，並發展很多事務，規模成長非常迅速，因此需要更多的辦公空間，「需要更多椅子」。