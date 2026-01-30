中鋼本季有望看到春燕

國際鎳金屬等原物料價格上漲，中鋼（2002）去年12月獲利改善、大陸鋼材出口許可制上路等利多因素帶動，業界普遍預期第1季有望看到春燕。

鋼鐵股昨（29）日人氣再現，中鴻、燁興、威致等多檔漲停；法人分析認為，全球金屬價格大漲，再加上原物料的實體需求復甦預期下，重新評估傳產與基礎建設景氣相關的鋼鐵、金屬類族群投資價值，鋼鐵業獲得資金青睞追捧，龍頭中鋼領軍相關鋼鐵股活蹦亂跳，成昨日台股最強類股漲幅達3.9%。

國際金屬市場方面，近期多項基本金屬價格持續上漲，鎳、銅、鋁、鋅等大宗金屬走勢強勁。鎳價收盤每公噸逾1.8萬美元，近月來大漲15.4%；銅價因地緣政治風險與美元走弱等因素推升至歷史高位；而包括鋅、鉛及錫等多種工業金屬同步走高，反映資金流入大宗金屬商品趨勢。

大型鋼廠主管表示，龍頭中鋼2月盤價調漲，熱軋、冷軋大宗底材每公噸上調300 元，反映鋼廠對於成本上升與未來市場動能改善的預期。另一方面，市場也認為中鋼去年12月出現營收及獲利改善跡象，有助改善市場對鋼鐵業未來業績的信心，為鋼鐵股提供了投資基本面支撐。