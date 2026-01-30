原物料價格走揚效應 不銹鋼暖春 新盤價大漲

不銹鋼產業迎來「暖春」訊號，上游龍頭廠燁聯（9957）、華新昨（29）日開出2月不銹鋼盤價，包括300、304、316系均大漲，其中華新盤價更創下近三年來最大漲幅。

在原物料飆漲、國際貿易壁壘降低及全球經濟復甦三大利多匯聚下，市場看好這波漲勢將順利傳導至中下游，包括運錩、允強等重點不銹鋼廠第1季營運展望同步看俏。

不銹鋼2月盤價

華新300系調漲每公噸7,000元，含銅鋼種調漲每公噸9,000元；316系調漲每公噸11000元，其他鋼種依合金比例適度調整 ；200系調漲每公噸2,000元，400系調漲每公噸1,000元。

燁聯304不銹鋼板捲每公噸漲7500元，316L與430同步調漲3,500元，漲勢關鍵推手來自供給端，主因在於印尼政府宣布2026年鎳礦配額較去年大幅縮減34%，導致鎳生鐵及倫敦金屬交易所（LME）鎳價狂飆，1月均價漲幅達20%。

預期燁聯新價行情大漲後，上游廠的唐榮相關品項將跟進調高，市場追漲氣氛轉趨濃烈，市場信心面提升，帶動新一波的向好動能。

華新表示，近期鎳、鉬、銅等原料價格持續走強，帶動全球不銹鋼市場行情持續上揚。隨台美15%對等關稅協議初步底定，下游用鋼產業外銷接單可望回溫，進一步推升不銹鋼用料需求。

不銹鋼主力加工廠運錩、允強長期維持穩健庫存水位，受惠鎳價與不銹鋼價急漲，運錩、允強手上低價庫存價值水漲船高，第1季在「漲價紅利」加持下，獲利能力有望較去年第4季顯著跳升。