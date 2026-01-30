快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

原物料價格走揚效應 不銹鋼暖春 新盤價大漲

經濟日報／ 記者林政鋒朱曼寧／高雄-台北連線報導
不銹鋼產業迎來「暖春」訊號。聯合報系資料照
不銹鋼產業迎來「暖春」訊號。聯合報系資料照

不銹鋼產業迎來「暖春」訊號，上游龍頭廠燁聯（9957）、華新昨（29）日開出2月不銹鋼盤價，包括300、304、316系均大漲，其中華新盤價更創下近三年來最大漲幅。

在原物料飆漲、國際貿易壁壘降低及全球經濟復甦三大利多匯聚下，市場看好這波漲勢將順利傳導至中下游，包括運錩、允強等重點不銹鋼廠第1季營運展望同步看俏。

不銹鋼2月盤價
不銹鋼2月盤價

華新300系調漲每公噸7,000元，含銅鋼種調漲每公噸9,000元；316系調漲每公噸11000元，其他鋼種依合金比例適度調整 ；200系調漲每公噸2,000元，400系調漲每公噸1,000元。

燁聯304不銹鋼板捲每公噸漲7500元，316L與430同步調漲3,500元，漲勢關鍵推手來自供給端，主因在於印尼政府宣布2026年鎳礦配額較去年大幅縮減34%，導致鎳生鐵及倫敦金屬交易所（LME）鎳價狂飆，1月均價漲幅達20%。

預期燁聯新價行情大漲後，上游廠的唐榮相關品項將跟進調高，市場追漲氣氛轉趨濃烈，市場信心面提升，帶動新一波的向好動能。

華新表示，近期鎳、鉬、銅等原料價格持續走強，帶動全球不銹鋼市場行情持續上揚。隨台美15%對等關稅協議初步底定，下游用鋼產業外銷接單可望回溫，進一步推升不銹鋼用料需求。

不銹鋼主力加工廠運錩、允強長期維持穩健庫存水位，受惠鎳價與不銹鋼價急漲，運錩、允強手上低價庫存價值水漲船高，第1季在「漲價紅利」加持下，獲利能力有望較去年第4季顯著跳升。

不銹鋼 市場

延伸閱讀

金價看不到天花板？黃金概念ETF抗震飆升 「這檔」大漲逾10%

影／央行馬年紀念幣530套開放臨櫃購買 台銀總行湧現排隊人潮搶購

全民權證／華新 兩檔展望佳

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

相關新聞

百貨新一輪店王拚戰開打 台北101去年登上寶座

台北101去（2025）年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。台北101董事長賈永婕昨（29）日指...

旅行社加碼歐洲河輪行程

2026年高端旅遊市場持續升溫，國內旅行社全面加碼歐洲河輪產品，包船趟次創新高。多家業者看好精緻河輪的成長動能，預期將成...

台北101觀景台吸睛 遊客數創高

台北101觀景台經濟發威，去年來客突破150萬人次，屢創新高，攀爬好手艾力克斯．霍諾德來台攀登101更再度點亮觀光熱潮，...

聯經人文企業獎 38家出線

由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」，近日評選結果已揭曉，共有38家企業及非營利組織獲獎。本屆「特別貢獻獎」頒予長期深耕...

顯而立見／善用AI 問出更好的答案

最近看到MIT一篇研究，提及用ChatGPT的時候，大腦反而比較不活躍，答題正確率也變低。他們就推論，AI可能會讓人「愈...

策略行銷／美廉社收購OK超商的零售新趨勢

很多人談零售轉型，直覺會把焦點放在「要不要做電商」。但在台灣，線上不是用來取代線下，而是用來重組線下。再怎麼熱鬧的網購話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。