聯經人文企業獎 38家出線

經濟日報／ 本報訊
第三屆聯經「人文企業獎」評審團，由文化部次長李靜慧次長（左起）、農業部次長杜文珍、願景工程基金會董事長陳冲、前教育部次長林騰蛟、國發會副主委彭立沛擔任評審委員。 聯經出版／提供
第三屆聯經「人文企業獎」評審團，由文化部次長李靜慧次長（左起）、農業部次長杜文珍、願景工程基金會董事長陳冲、前教育部次長林騰蛟、國發會副主委彭立沛擔任評審委員。 聯經出版／提供

由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」，近日評選結果已揭曉，共有38家企業及非營利組織獲獎。本屆「特別貢獻獎」頒予長期深耕文化藝術、貢獻深遠的洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠。

2026年第三屆「人文企業獎」評審團由願景工程基金會董事長陳冲擔任召集人，邀集前教育部次長林騰蛟教授、文化部次長李靜慧、農業部次長杜文珍、國家發展委員會副主委彭立沛擔任。

本屆首次分企業與非營利組織兩組評選，獎項有「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」及「生態保育」五大類別，授予典範獎、卓越獎、傑出獎或創新特別獎。

「社會關懷」典範獎頒予經營「把愛找回來」公益募款平台的統一超商公司（2912）、持續投入捐血公益事業的中華捐血運動協會、扶助弱勢族群的基督教芥菜種會及致力於服務唐氏症與身心障礙者的中華民國唐氏症基金會。「教育提升」則由「讓愛看見希望計畫」的磊山保險經紀人公司獲得典範獎。耕耘台東池上鄉、長年舉辦池上秋收稻穗藝術節的池上多力米公司則分別在「地方發展」及「藝文推手」組別中，獲得典範及卓越獎。其他獲獎企業包括：中國信託商業銀行、威剛科技公司等。

獲獎的非營利組織則有：台北富邦銀行公益慈善基金會、信義公益基金會等。同時，本屆「特別貢獻獎」頒予長期深耕文化藝術、貢獻深遠的洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠女士。

第三屆聯經「人文企業獎」將於4月舉辦頒獎典禮及分享會。得獎名單詳見人文企業獎官網：https://linkingthink.com/lkaward

文化部 教育部 台北富邦銀行

相關新聞

百貨新一輪店王拚戰開打 台北101去年登上寶座

台北101去（2025）年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。台北101董事長賈永婕昨（29）日指...

旅行社加碼歐洲河輪行程

2026年高端旅遊市場持續升溫，國內旅行社全面加碼歐洲河輪產品，包船趟次創新高。多家業者看好精緻河輪的成長動能，預期將成...

台北101觀景台吸睛 遊客數創高

台北101觀景台經濟發威，去年來客突破150萬人次，屢創新高，攀爬好手艾力克斯．霍諾德來台攀登101更再度點亮觀光熱潮，...

顯而立見／善用AI 問出更好的答案

最近看到MIT一篇研究，提及用ChatGPT的時候，大腦反而比較不活躍，答題正確率也變低。他們就推論，AI可能會讓人「愈...

策略行銷／美廉社收購OK超商的零售新趨勢

很多人談零售轉型，直覺會把焦點放在「要不要做電商」。但在台灣，線上不是用來取代線下，而是用來重組線下。再怎麼熱鬧的網購話...

