旅行社加碼歐洲河輪行程

2026年高端旅遊市場持續升溫，國內旅行社全面加碼歐洲河輪產品，包船趟次創新高。多家業者看好精緻河輪的成長動能，預期將成2026年出國旅遊市場的重要推力。

包括鳳凰（5706）、東南、晴天旅遊三家業者，今年將聯合包下寰宇精品河輪，操作萊茵河、隆河、多瑙河等三大航段；可樂旅遊昨（29）日也宣布獨家包下今年8月全新下水的「世紀之星號」，主打十至13天深度河輪商品；雄獅則以維京河輪（Viking Cruises）為核心，搭配合包模式擴大布局。

根據寰宇河輪提供數據，2025～2026年為河輪旅遊全球與台灣同步爆發期，無論是包船營收、包船旅遊人數都站上歷史新高，且台灣成長幅度遠高於國際平均。以去年來看，台灣包船旅遊營收成長二成，旅遊人數亦成長15%。而2026年包船成長力道持續攀升，整體包船規模已較2025年增加35%，同時2027年包船計畫已在進行中。

國內旅行社因此積極搶進包船市場，其中，可樂旅遊搶攻高端旅遊市場，包下歐洲河輪「世紀之星號」，正式加入精緻河輪戰局。世紀之星號採小型精品化設計，強調高私密度與全包式服務，搭配固定費用模式，符合國內消費者對高端旅遊「價格一次到位」的需求。行程規畫沿萊茵河航行，串聯瑞士、法國、德國與荷蘭主要河岸城市，以河輪慢遊方式整合人文與景觀路線，每人最低19.08萬元起（含小費）。

可樂旅遊表示，近年歐洲「飛航郵輪」（Fly Cruise）市場成長迅速，2025年參團人次較2024年大增2.5倍。除了運量大的海上郵輪外，旅客對能深入城市核心的小型河輪需求明顯升溫；河輪航程可貼近河岸小鎮與歷史景點，體驗深度優於大型海輪，成為重視旅遊質感與便利性的客層新寵，也推升河輪商品詢問度持續走高。

雄獅今年在河輪的布局以全球指標品牌維京河輪為主力，採與多家旅行社合包策略，推出萊茵河、多瑙河十至13天行程，今年預計開逾40趟次。雄獅並透露，今年將加入奢華品牌「Scenic星凝河輪」，以全包式高端服務強化產品深度，並擴大在河輪市場上的布局。

鳳凰、東南及晴天旅遊也指出，河輪旅遊詢問度近兩年顯著升溫，今年鎖定寰宇精品旗下船隊推出包船行程，預估可吸引400名台灣旅客參與。寰宇精品河輪目前在歐洲、埃及、亞洲及南美洲共有18艘船營運，2026年新船「艾蜜莉號（S.S. Emilie）」即將在3月下水，台灣業者包下的10月多瑙河航段也將優先使用此艘新船。寰宇預計2027年將再有四艘新船加入，成為國內旅行社持續追蹤的新目標。