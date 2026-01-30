台北101觀景台吸睛 遊客數創高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台北101觀景台經濟發威，去年來客突破150萬人次，屢創新高，攀爬好手艾力克斯．霍諾德來台攀登101更再度點亮觀光熱潮，力拚打造世界級指標。

上周美國知名攀岩好手霍諾德《赤手獨攀台北101》直播節目，引起全球關注，收視結果顯示，全球累計觀看次數達620萬次，總觀看時數約達1,200萬小時。

台北101董事長賈永婕昨（29）日表示，此次與Netflix合作，成功創造了現象級的全球曝光，不只是為台北101加分，更對整個台灣的國際形象大有助益，特別能吸引全球攀岩族群及外國旅客。

針對人潮轉化率，賈永婕說明，攀爬活動當天觀景台購票人數雖未出現爆發性成長，但相較於一般週末仍有約20%的增長，且隨後一週的客流量亦呈現微幅提升趨勢。

