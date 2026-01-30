百貨新一輪店王拚戰開打 台北101去年登上寶座

台北101去(2025)年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。台北101董事長賈永婕昨（29）日指出，今年將積極衝刺，續奪「店王」寶座。與蓄勢待發的台中新光三越、台中大遠百展開新一輪的店王之戰。

賈永婕自2024年上任一年後，台北101購物中心去年業績240億元，首度坐上全台百貨店王寶座。展望今年，她認為整體景氣看好，透露1月業績已較去年同期成長，因此，對於今年挑戰續拚店王，賈永婕直言勢在必得，將努力超越去年表現。

總經理朱麗文進一步補充，台北101商場業績原位居全台第二，去年因原店王台中新光三越（中港店）受氣爆事故停業影響，讓台北101順勢遞補奪冠。她強調，在大環境不穩且出國人數創新高的衝擊下，國內消費與國旅雖然受限，但台北101不論在商場業績、觀景台來客數及整體獲利皆能維持正成長，這份成績確實得來不易。

回觀台中百貨市場，新光三越中港店原先蟬聯14屆店王，2024年業績曾高達258.3億元，展現連年創高的強勁動能。然而受去年初氣爆案影響，業績大幅受挫48.7%至132.4億元；但在2025年營業天數僅有四個月的情況下，全台排名仍位居第八，顯見其單日營收效率與品牌凝聚力依然深厚。

新光三越總經理吳昕陽日前指出，台中店在經歷226天的修繕後才終於「回歸日常」，為求穩健經營，2026年台中店將積極維繫主顧客與廠商關係，力求全面恢復往昔業績水準，邁向重返店王之路。

至於2025年的百貨「店后」台中大遠百，去年業績達223.7億元，年增7%，其高成長主因來自鄰近的新光三越停業後的人流移轉效應。此外，去年8月引進的LV快閃店也貢獻了極高的營收動能，帶動業績強勁攀升。

今年在新光三越中港店復業後，台中大遠百能否維持同樣的獲利水準，仍是市場後續觀察的重點。