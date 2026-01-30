快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

百貨新一輪店王拚戰開打 台北101去年登上寶座

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
台北101去年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。 路透
台北101去年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。 路透

台北101去(2025)年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。台北101董事長賈永婕昨（29）日指出，今年將積極衝刺，續奪「店王」寶座。與蓄勢待發的台中新光三越、台中大遠百展開新一輪的店王之戰。

賈永婕自2024年上任一年後，台北101購物中心去年業績240億元，首度坐上全台百貨店王寶座。展望今年，她認為整體景氣看好，透露1月業績已較去年同期成長，因此，對於今年挑戰續拚店王，賈永婕直言勢在必得，將努力超越去年表現。

總經理朱麗文進一步補充，台北101商場業績原位居全台第二，去年因原店王台中新光三越（中港店）受氣爆事故停業影響，讓台北101順勢遞補奪冠。她強調，在大環境不穩且出國人數創新高的衝擊下，國內消費與國旅雖然受限，但台北101不論在商場業績、觀景台來客數及整體獲利皆能維持正成長，這份成績確實得來不易。

回觀台中百貨市場，新光三越中港店原先蟬聯14屆店王，2024年業績曾高達258.3億元，展現連年創高的強勁動能。然而受去年初氣爆案影響，業績大幅受挫48.7%至132.4億元；但在2025年營業天數僅有四個月的情況下，全台排名仍位居第八，顯見其單日營收效率與品牌凝聚力依然深厚。

新光三越總經理吳昕陽日前指出，台中店在經歷226天的修繕後才終於「回歸日常」，為求穩健經營，2026年台中店將積極維繫主顧客與廠商關係，力求全面恢復往昔業績水準，邁向重返店王之路。

至於2025年的百貨「店后」台中大遠百，去年業績達223.7億元，年增7%，其高成長主因來自鄰近的新光三越停業後的人流移轉效應。此外，去年8月引進的LV快閃店也貢獻了極高的營收動能，帶動業績強勁攀升。

今年在新光三越中港店復業後，台中大遠百能否維持同樣的獲利水準，仍是市場後續觀察的重點。

台北101 台中

延伸閱讀

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

賈永婕強調：「台北101沒有改名必要」、「對從政完全沒興趣」

2026年展望樂觀 台北101董座賈永婕：全力續拚百貨店王

台北101還會再開放攀登？賈永婕一句話說明但阿湯哥例外

相關新聞

百貨新一輪店王拚戰開打 台北101去年登上寶座

台北101去（2025）年營收達240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」。台北101董事長賈永婕昨（29）日指...

旅行社加碼歐洲河輪行程

2026年高端旅遊市場持續升溫，國內旅行社全面加碼歐洲河輪產品，包船趟次創新高。多家業者看好精緻河輪的成長動能，預期將成...

台北101觀景台吸睛 遊客數創高

台北101觀景台經濟發威，去年來客突破150萬人次，屢創新高，攀爬好手艾力克斯．霍諾德來台攀登101更再度點亮觀光熱潮，...

聯經人文企業獎 38家出線

由聯經出版主辦的第三屆「人文企業獎」，近日評選結果已揭曉，共有38家企業及非營利組織獲獎。本屆「特別貢獻獎」頒予長期深耕...

顯而立見／善用AI 問出更好的答案

最近看到MIT一篇研究，提及用ChatGPT的時候，大腦反而比較不活躍，答題正確率也變低。他們就推論，AI可能會讓人「愈...

策略行銷／美廉社收購OK超商的零售新趨勢

很多人談零售轉型，直覺會把焦點放在「要不要做電商」。但在台灣，線上不是用來取代線下，而是用來重組線下。再怎麼熱鬧的網購話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。