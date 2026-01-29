平溪線災後復原進度曝光 交通部盼提前至1月31日復駛

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵平溪線搶修工程第1階段已完工，交通部次長伍勝園今天視察後，宣布若列車試運轉順利，平溪線1月31日復駛。記者邱瑞杰／攝影
台鐵平溪線搶修工程第1階段已完工，交通部次長伍勝園今天視察後，宣布若列車試運轉順利，平溪線1月31日復駛。記者邱瑞杰／攝影

交通部次長伍勝園29日前往視察臺鐵平溪災後復建工程辦理情形，實地了解關鍵路段修復進度及通車前整備作業。伍勝園除慰勉第一線工程人員克服地形限制與施工挑戰、全力投入復建工程之辛勞外，並肯定臺鐵公司在確保行車安全前提下，積極推動復駛相關作業，使原預計農曆過年前搶通目標，提前於1月31日復駛。

伍勝園表示，平溪線於114年10月下旬因連續豪雨及基隆河水位暴漲影響，造成K2、K9等關鍵路段路基流失，並有7處上邊坡需同步改善。臺鐵公司投入約4.4億元經費辦理災後復建，內容涵蓋上下邊坡穩定強化、軌道及電訊系統優化，以及車站服務設施改善，全面提升平溪線鐵路設施安全與旅運服務品質。

伍勝園亦指出，目前K2及K9兩處重災路段之通車前主要工程均已完成，包括流失路基段增設排樁及擋土牆、覆土回填、軌道與電訊系統復舊等作業，並已完成9處邊坡改善工程及安全評估。交通部亦要求臺鐵公司務必於通車前完成全線軌道、號誌、電力及相關設施之聯合安全檢查與試運轉，確保復駛作業安全無虞。

此外，伍勝園亦肯定臺鐵公司善用停駛期間，辦理車站廁所及相關服務設施改善，優化乘車動線及旅運環境，並同步加強路線養護與軌道整修作業，整體提升服務品質，為平溪線後續觀光發展奠定良好基礎。另考量災後地方交通中斷需求，臺鐵公司亦於本次復建工程中完成3公尺寬產業道路設施，對於地方通行及救災需求具實質助益。

最後，伍勝園強調，平溪線為北臺灣重要觀光鐵道，相關復建工程均應以「安全」為最高原則，後續並將請臺鐵公司持續推動相關加固工程，於汛期前完成防洪及防掏刷措施，以提升整體防災韌性，提供民眾穩定、安全且具品質之鐵路運輸服務。

