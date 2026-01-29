中友百貨領跑ESG永續新生活 從挺偏鄉部落到友善農耕

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中友百貨透過「持環保袋回店贈家族點數」機制，讓環保成為顧客日常習慣而非口號。記者宋健生／攝影
中友百貨透過「持環保袋回店贈家族點數」機制，讓環保成為顧客日常習慣而非口號。記者宋健生／攝影

面對全球永續浪潮，中友百貨不只定義時尚，更積極定義「綠色影響力」。作為中部百貨領導品牌，中友百貨長年深耕ESG（環境、社會與公司治理），29日宣布，今年將持續投入社會公益與環保行動，透過實質捐助、友善契作及減塑回饋，將永續理念內化為消費者的情緒價值，建構更具溫度的購物場景。

中友百貨持續推動「生活藝術化、藝術生活化」，不僅在A棟12樓時尚藝廊與10樓創意平台舉辦高品質展覽，更將藝術與公益結合，邀請藝術家共同捐贈愛心資源。

延續2025年的承諾，中友百貨於2026年將再度支持南投偏鄉羅娜國小合唱團。中友百貨店長陳俊華表示，中友藝術季將撥出門票收入的10%作為捐款，以實際行動支持原鄉孩童的音樂夢想，展現企業社會責任的廣度與深度。

在環境保護方面，中友百貨以創新思維推廣永續生活。中友百貨是全台唯一提供有機蔬果、環保購物袋，及友善飼養放牧蛋作為會員生日禮的百貨公司。

中友百貨2025年共送出2萬5,000份有機蔬果與環保袋。針對當月壽星，消費滿額贈送的友善飼養放牧蛋，亦累計送出2萬組。另外透過「持環保袋回店贈家族點數」機制，2025年成功帶動顧客自主減少使用6萬6,403個紙袋，讓環保成為日常習慣而非口號。

目前正值春節壓歲檔期，陳俊華說，中友百貨特別嚴選「初雪美姬」——花蓮有機富里米作為會員禮，藉此推廣有機農業、支持在地農民，傳遞健康選項給主顧客，帶領顧客迎向更健康的人生。1月31日至2月1日，持中友APP會員行動條碼，於店內單筆消費滿2,000元，即可兌換這份土地的饋贈（每日限量750份）。

展望2026年，中友百貨將延續「多元吸客」的策略，並在穩固的主顧客基礎上，透過強化主題式活動與ESG場景體驗，提升主力會員的品牌黏著度。陳俊華表示，未來將不只是購物的場域，更是傳遞環保價值與社會溫暖的平台，持續鞏固中部百貨的領先地位。

