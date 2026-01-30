經營心法／擺脫恐懼、猶豫 突破經營阻礙

「市場從不先擊倒企業，企業往往先被自己的恐懼拖慢。」「現在投入，會不會太晚？」「競爭者動作這麼多，我們不跟會不會輸？」「如果做了，結果不如預期怎麼辦？」

這些問題反覆出現在創業者與經營者的日常對話中，也悄悄形塑了企業的行動節奏。真正讓人裹足不前的，往往不是市場有多兇猛，而是內心那份對不確定性的抗拒。

當競爭加劇、變化加快，許多經營者開始陷入對稱式應戰：折扣對折扣、新品對新品、裝潢對裝潢、營業時間對營業時間。接招，擔心投資報酬；不接，又怕坐以待斃。於是，猶豫成了常態，拖延變成習慣，這些無形成本，往往比錯誤決策更致命。

經營真正的盲點，不在於資訊不足，而在於「光有想法，卻缺乏做法；光有恐懼，卻沒有因應」。這是一種經營上的心盲。要治這個病，不能只靠情緒喊話，而必須回到基本功，重新建構自我決策的地基。

將恐懼具體化，是第一步。把擔心的事情一條條列出，釐清哪些是事實、哪些是想像；哪些急迫、哪些可緩。透過市場資料蒐集、內外部SWOT分析、行動方案擬定與優先順序排序，讓模糊的不安轉為可討論、可選擇的議題。當「兩害相權取其輕，兩利相權取其重」成為習慣，決策便不再停留在情緒層次。

《Pacific》雜誌的轉型過程即是一個耐人尋味的例子。新任編輯克利夫（Clive）上任時，面對發行量下滑、成本壓力與市場競爭三面夾擊。多數人在這樣的情境下，會選擇保守觀望；但他則是選擇了「先處理恐懼」。

他沒有空談願景，而是用發行量、成本與營收數據，清楚告訴團隊現況與趨勢：舊方法已經行不通，市場不會等人慢慢改善。如果不改變，結果只會更差。這不是激勵口號，而是一種理性而直接的自我揭露。

隨後，他重新排序優先事項，加快決策與執行節奏，讓組織動起來。結果，《Pacific》雜誌的發行量止跌，並開始微幅回升。這說明，轉型的起點，往往不是制度，而是領導者是否願意先跨過那道心理門檻。

經營如行軍。先贏第一口氣，才能敲響第一聲戰鼓；當領導者敢於向前，團隊的士氣自然隨之集結。市場從不保證勝利，但一定懲罰停滯。真正的競爭者往往不是競爭對手，而是我們遲遲不肯放下的恐懼。