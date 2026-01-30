顯而立見／善用AI 問出更好的答案

最近看到MIT一篇研究，提及用ChatGPT的時候，大腦反而比較不活躍，答題正確率也變低。他們就推論，AI可能會讓人「愈用愈懶」，不動腦了。

看到這新聞的時候，腦袋中第一個浮現的人是黃仁勳。這位每天跟AI為伍的NVIDIA老闆也對這個研究發表看法。他說自己反而愈用AI腦袋愈清楚，因為重點不是拿答案，而是不斷問問題、比對、挑戰。

他還說用AI就像找三個醫生問診，一樣的問題問三個模型，然後比誰講得合理、誰講得不夠好。

這才是高手用AI的方式。

不是「拿答案結案」，而是「問出更好的問題」，甚至逼AI講出它本來沒講的東西。就像不是讓AI幫你做完報告，而是透過AI讓你學會怎麼把報告寫到別人寫不出來的高度。

工具，是拿來用的，不是讓它決定你怎麼過日子。很多人用AI是這樣：叫它做個簡報，它給你一版你就用了，懶得改、懶得想。但真正厲害的人會怎樣？看完AI的版本會反問自己：我能不能改得更好？ 有沒有觀點是AI沒講的？有沒有切入角度是我自己生活經驗累積出來的？

這才是「人類的手感」。

那種煮菜煮到很準的火候、設計時突然靈光乍現的靈感、運動場上毫秒間的判斷力，這些東西AI學不來。它也許能模仿，但它就是沒有你活過的這些經驗。

所以不要把AI當成老師，它其實更像一面鏡子，讓你看到你腦袋裡哪邊有盲點、哪邊能再突破。用得好，你真的會變更聰明；用得太信任，你可能會愈來愈像個沒方向的執行者。

真正的升級，不是靠AI，而是靠你問的問題。AI給你的是答案，但真正厲害的人，是在答案出來後，繼續往裡面挖。

MIT說用AI讓人腦波變少，但那可能只是因為很多人拿到答案就停了。但像黃仁勳這種人，用AI是為了找出AI沒想到的地方。又如打電動，你可以掛機過關，但真正好玩的，是你自己操作、找出隱藏關卡、解出自己版本的過程。

AI會讓一部分人變懶，也會讓一部分人變超強。這差別不是在工具，而是在你怎麼用。你想變快結束工作，還是想趁AI幫你省時間的同時，去做那些AI做不到的事？

所以你是在「用AI」還是「被AI用」？我們其實都已經在跟AI共舞了。問題是，你是領舞那個人，還是只是被牽著走？

我的習慣是這樣：工作先給AI初步跑完，再回頭檢查哪裡可以再翻轉、突破。我最重視的，不是AI給我什麼，而是我從AI那裡學到什麼我以前沒想到的事。而這些學到的東西，才是我價值的來源。

所以不是AI時代你該變懶或變聰明，而是你準備好沒有？