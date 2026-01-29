神腦搶春節商機 推出多項好康活動

農曆春節期間，許多民眾會到廟裡點燈安太歲，祈求來年順遂平安；但您是否想過，家中日夜運轉的電器也需要「安太歲」？為了讓消費者在赤馬年遠離家電故障的「水逆」危機，神腦國際（2450）將於2月1日起推出新春限定「家電安太歲」活動，強打「人安太歲求平安，電器延保求心安」的創意訴求，邀請民眾用每日1.4元起的銅板價為家中電器加購原廠級保障，再抽最高888元神腦幣大紅包，讓好運從開春一路旺到底。

過年期間最怕電視突然黑屏、冰箱罷工，不僅掃興，維修更是一大難題。神腦國際看準民眾「求安穩」的心理，將剛上線即大受好評的「神腦生活家」家電延長保固服務，包裝為家電專屬的「平安符」。

神腦國際表示，現代家電精密嬌貴，透過延長保固服務，每日最低僅需支付1.4元起，就能享有原廠認證技師維修、使用原廠零件的承諾。就像為家電點了一盞光明燈，即使過了原廠保固期，依然能享有安心修、免付費的尊榮禮遇，確保家中電器在新的一年乖乖運轉，遠離故障厄運。

此外，為在激烈的零售市場突圍，神腦祭出業界首見的「次裝置」優惠。「尊爵方案」除了提供主裝置2年延長保固外，更強打「買一送一」：可免費獲得另一台在神腦購入的全新3C商品（含手機、平板、穿戴裝置）1年延長保固。這項策略精準鎖定家庭客群，消費者只需為家中的電視購買延保服務，就能順便為手中的新手機添加保障，連Switch、PlayStation等「遊戲主機」皆納入延長保固範圍，全方位守護家庭娛樂生活。