輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣
輝達（NVIDIA）租下的「潤泰玉成」大樓要換房東，開價250億元喊賣。輝達執行長黃仁勳預計30日視察台北市南港區「潤泰玉成」大樓，並舉行尾牙，該大樓出租率達75％，房東潤泰新（9945）擬整棟出售。
輝達在2023年租下「潤泰玉成辦公大樓」樓層3樓到17樓，總出租面積約10,259.31坪，租期為10年又1個月；其中包含第4、6、8年各調漲2%。
PwC普華國際不動產總經理田揚名29日指出，南港在東區門戶計畫啟動後快速轉型，匯聚車站、會展、生技、商場與文創娛樂等多元機能，形成兼具產業動能與生活魅力的科技走廊。
根據PwC普華國際不動產統計，2025年全台商用不動產交易總額達1,865億元，其中商辦與廠辦市場以雙北地區最為活絡，占全台交易量四成，熱點主要集中於內湖、南港一帶，其中最受矚目的個案為陽明海運（2609）以112億元購入南港華固中央置地整棟商辦，顯示出南港在企業總部與科技產業布局上的強大吸力。
南港目前眾多大型開發案並進快速發展中，「潤泰玉成」位於南港路三段核心街廓，是台北市稀有單一產權整棟全新頂級商辦，坐擁2.5公頃大的新新濕地公園景觀第一排的優勢，步行7分鐘可抵達捷運昆陽站。
展望未來，田揚名表示，南港的地段價值正隨著重大開發案的接續完工而持續攀升。從辦公室成交單價已站穩每坪140萬元以上的「世界明珠」，到未來串聯全長約4.48公里的人行立體連通系統，南港正透過大眾運輸導向（TOD）的發展模式，將車站樞紐、軟體園區、流行音樂中心與國家生技園區緊密縫合，逐步展現現代「潮城」風貌。
從中央到地方的重大政策與開發推動下，南港已不僅是信義計畫區的延伸，更是具備完整韌性與創新動能的科技產業聚落，「潤泰玉成」對於尋求擴張或設立總部的企業集團與著眼長期穩定收益專業投資者，正是絕佳入場自用及投資的機會。
