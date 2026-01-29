輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

輝達（NVIDIA）租下的「潤泰玉成」大樓要換房東，開價250億元喊賣。輝達執行長黃仁勳預計30日視察台北市南港區「潤泰玉成」大樓，並舉行尾牙，該大樓出租率達75％，房東潤泰新（9945）擬整棟出售。

輝達在2023年租下「潤泰玉成辦公大樓」樓層3樓到17樓，總出租面積約10,259.31坪，租期為10年又1個月；其中包含第4、6、8年各調漲2%。

PwC普華國際不動產總經理田揚名29日指出，南港在東區門戶計畫啟動後快速轉型，匯聚車站、會展、生技、商場與文創娛樂等多元機能，形成兼具產業動能與生活魅力的科技走廊。

根據PwC普華國際不動產統計，2025年全台商用不動產交易總額達1,865億元，其中商辦與廠辦市場以雙北地區最為活絡，占全台交易量四成，熱點主要集中於內湖、南港一帶，其中最受矚目的個案為陽明海運（2609）以112億元購入南港華固中央置地整棟商辦，顯示出南港在企業總部與科技產業布局上的強大吸力。

南港目前眾多大型開發案並進快速發展中，「潤泰玉成」位於南港路三段核心街廓，是台北市稀有單一產權整棟全新頂級商辦，坐擁2.5公頃大的新新濕地公園景觀第一排的優勢，步行7分鐘可抵達捷運昆陽站。

展望未來，田揚名表示，南港的地段價值正隨著重大開發案的接續完工而持續攀升。從辦公室成交單價已站穩每坪140萬元以上的「世界明珠」，到未來串聯全長約4.48公里的人行立體連通系統，南港正透過大眾運輸導向（TOD）的發展模式，將車站樞紐、軟體園區、流行音樂中心與國家生技園區緊密縫合，逐步展現現代「潮城」風貌。