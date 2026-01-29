立榮航空重視資訊安全與隱私管理 通過ISO國際標準雙重驗證

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
立榮航空將旅客隱私守護視為企業營運的核心任務，此次通過ISO雙重國際標準驗證，只是起點，未來還要持續精進，讓旅客更安心。圖／立榮航空提供
立榮航空將旅客隱私守護視為企業營運的核心任務，此次通過ISO雙重國際標準驗證，只是起點，未來還要持續精進，讓旅客更安心。圖／立榮航空提供

立榮航空正式通過資訊安全管理系統 ISO 27001:2022與隱私資訊管理系統 ISO 27701:2019雙重國際標準驗證，並於今天舉行「ISO 27001 及 ISO 27701 授證典禮」，本次授證典禮特別邀請英國標準協會（BSI）東北亞區謝君豪董事總經理代表頒發證書，由立榮航空陳永裕董事長及高德燕協理代表接受。

立榮航空陳永裕董事長表示，此次通過雙重驗證對立榮航空來說是非常重要的里程碑，不僅展現立榮航空在資訊安全治理上接軌國際水準，更傳遞立榮航空對旅客個人資料隱私保護的高度重視與承諾，取得認證只是起點，未來還要持續精進，將旅客隱私守護視為企業營運的核心任務，讓旅客更安心。

立榮航指出，在數位法規日益趨嚴的趨勢下，透過國際標準制度化，建立以機密性、完整性與可用性為核心的資安鐵三角，積極導入ISO 27001與ISO 27701架構，整合「資訊安全管理系統（ISMS）」與「隱私資訊管理系統（PIMS）」體系，確保旅客個資在蒐集、處理與利用皆符合國內《個人資料保護法》的高標準要求。

立榮航空強調，「安全」與「服務」是立榮航空對旅客的保障與承諾，藉由標準化的管理流程，進一步將個資與隱私保護內化為企業核心營運策略，並以透明、安全的服務機制，持續深化旅客與合作夥伴的信任基礎。

立榮航空長期深耕國內航線與區域航網，未來將持續以旅客需求為中心，強化風險控管機制，確保資安防護體系與時俱進，提供旅客更加安全、便捷且值得信賴的飛航服務。

立榮航空通過資訊安全管理系統與隱私資訊管理系統ISO雙重國際標準驗證，於今天舉行授證典禮，由英國標準協會（BSI）東北亞區謝君豪董事總經理(左一)頒發證書，立榮航空陳永裕董事長(左二)及高德燕協理(右二)代表接受，並由勤業眾信資深執行副總經理簡宏偉於現場見證(右一)。圖／立榮航空提供
立榮航空通過資訊安全管理系統與隱私資訊管理系統ISO雙重國際標準驗證，於今天舉行授證典禮，由英國標準協會（BSI）東北亞區謝君豪董事總經理(左一)頒發證書，立榮航空陳永裕董事長(左二)及高德燕協理(右二)代表接受，並由勤業眾信資深執行副總經理簡宏偉於現場見證(右一)。圖／立榮航空提供

