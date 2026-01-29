禾榮科與西門子醫療簽署合作意向書 共建AI驅動AB-BNCT診療一體化平台

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
禾榮科攜手西門子醫療，共建AI驅動AB-BNCT診療一體化平台，開創精準放射腫瘤新世代。禾榮科／提供
禾榮科（7799）29日宣布，與全球醫療影像領導品牌西門子醫療（SIEMENS Healthineers）正式簽署合作協議，雙方將建立策略性夥伴關係，結合AB-BNCT治療技術與最先進影像平台，共同打造以人工智慧驅動的「診療一體化（Theranostics）平台」，推動精準放射腫瘤醫學邁入全新里程碑。

禾榮科與西門子醫療的合作主要聚焦於整合禾榮AB-BNCT臨床治療系統，與西門子醫療領先全球的影像技術，如光子計數電腦斷層（PCCT）等，全面優化AB-BNCT的病人篩選、治療計畫制定、治療精準度以及療效追蹤流程，建立新一代智慧影像導引放射治療標準。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，與西門子醫療的合作，對公司而言不僅是導入新一代影像設備，更代表治療模式的全面升級。透過強化與放射診斷影像的整合，將使AB-BNCT從既有的先進放射治療技術，推進為智慧影像導引的診療一體化平台，有助提升治療精準度、臨床可預測性，並進一步強化國際市場競爭力。

西門子醫療總經理邱禎祥表示，AB-BNCT是具高度發展潛力的新世代放射治療技術，透過與禾榮科技合作，西門子醫療將把最新影像科技導入AB-BNCT生態系，帶動臨床標準再進化，為病患提供更精準、更加個人化的治療選擇。

市場看好，本次策略合作將有助提升AB-BNCT的臨床可用性與國際導入速度，並擴大禾榮科在精準放射腫瘤醫療的應用場域。隨著AI影像導引技術逐步建立標準化流程，預期將強化公司產品差異化優勢，增加與海外醫療機構的合作契機，對中長期營收與全球布局具正面助益。

