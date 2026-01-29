保障旅客個資 立榮航空通過資安國際認證

為了要保障旅客個資，立榮航空今天說，通過ISO 27001:2022（資訊安全管理系統）與ISO 27701:2019（隱私資訊管理系統）雙重國際標準驗證。

個資外洩事件頻傳，為了保障旅客個資，立榮航空今天發布新聞稿表示，積極導入ISO 27001與ISO27701架構，整合資訊安全管理系統（ISMS）與隱私資訊管理系統（PIMS）體系，確保旅客個資在蒐集、處理與利用皆符合國內個人資料保護法的高標準要求。

立榮航空董事長陳永裕表示，這次通過雙重驗證對立榮航空來說是非常重要的里程碑，不僅展現立榮航空在資訊安全治理上接軌國際水準，更傳遞立榮航空對旅客個人資料隱私保護的高度重視與承諾。

立榮航空說，藉由標準化的管理流程，進一步將個資與隱私保護內化為企業核心營運策略，並以透明、安全的服務機制，持續深化旅客與合作夥伴的信任基礎。