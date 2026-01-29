晶鑽生醫首筆簽約金200萬歐元入帳 攜手菲洛嘉進軍國際醫美市場

晶鑽生醫（6815）29日公告，已正式收到授權夥伴法商菲洛嘉（LABORATOIRES FILL-MED）首筆授權金（Upfront Payment）200萬歐元，核約新台幣7,500萬元，將自1月起認列營收。董事長謝佳憲表示，隨全球策略合作啟動，自有品牌「妮芙蕾（NeoFilera）」（俗稱「澎怦針」）將正式進軍國際市場，並與國際大廠正面交鋒，為公司海外布局邁出關鍵一步。

謝佳憲表示，菲洛嘉是歐洲歷史悠久的專業醫美藥廠，長期深耕皮膚科與醫學美容領域，產品行銷全球超過80個國家，在專業醫師市場具高度影響力。本次合作將結合其既有全球通路與法規經驗，以及晶鑽生醫在材料研發、製程與創新產品平台的優勢，共同推進多項醫美產品於國際市場的開發與上市。

除本次200萬歐元簽約金外，未來依雙方合作進展，晶鑽生醫將可享有階段里程碑金及妮芙蕾的銷售分潤，隨著產品開發進度與市場推廣成果逐步實現，可望為公司帶來持續性的營收挹注。

謝佳憲表示，首筆簽約金入帳代表國際合作夥伴對晶鑽生醫研發能力、產品差異化與臨床潛力具高度信心。同時，此筆資金將優先投入於研發升級、臨床驗證、GMP產線擴充及國際法規布局，加速產品推進歐洲及全球主要醫美市場，並同步強化後續量產與品質體系建置。未來透過菲洛嘉的全球通路，將自有研發能量推向歐洲、中東及亞洲重點市場，力求在國際高端醫美供應鏈中佔據關鍵地位。

謝佳憲指出，未來兩年將成為公司產品密集取證的關鍵期，營收貢獻也可望逐步放大。今年主要成長動能將來自台灣、泰國、印尼與日本四大市場最為明顯；明年起預計再將版圖擴展至越南、馬來西亞與新加坡等東協市場。至於歐盟與中國大陸法規要求需完成較完整的臨床驗證，相關新品最快要到明年底至後年初才有機會取證。