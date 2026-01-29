晶鑽生醫攜菲洛嘉進軍國際醫美市場 首筆簽約金7,500萬元貢獻元月營收

晶鑽生醫（6815）29日宣布，已收到授權夥伴法商菲洛嘉（LABORATOIRES FILL-MED）的首筆授權金（Upfront Payment）200萬歐元（約新台幣7,500萬元），並將認列於元月營收。此舉代表雙方全球策略合作正式啟動，晶鑽生醫自有品牌「妮芙蕾（NeoFilera）」（俗稱澎怦針）將在國際市場與大廠同台較勁。

晶鑽生醫董事長謝佳憲表示，菲洛嘉是歐洲歷史悠久的專業醫美藥廠，長期深耕皮膚科與醫學美容領域，產品行銷全球超過80個國家，在專業醫師市場具高度影響力。本次合作將結合Fillmed既有全球通路與法規經驗，以及晶鑽生醫在材料研發、製程與創新產品平台之優勢，共同推進多項醫美產品於國際市場之開發與上市。

除本次200萬歐元簽約金外，未來依雙方合作進展，晶鑽生醫將可享有階段里程碑金及妮芙蕾的銷售分潤，隨著產品開發進度與市場推廣成果逐步實現，可望為公司帶來持續性的營收挹注。

謝佳憲表示，首筆簽約金入帳代表國際合作夥伴對晶鑽生醫研發能力、產品差異化與臨床潛力具高度信心。這不僅是重要的商業成果，更是晶鑽生醫邁向國際舞台的重要里程碑。而此筆資金將優先投入於研發升級、臨床驗證、GMP產線擴充及國際法規布局，加速產品推進歐洲及全球主要醫美市場，並同步強化後續量產與品質體系建置。

展望未來，晶鑽生醫除深耕本土市場外，將透過菲洛嘉的全球通路，將自有研發能量推向歐洲、中東及亞洲重點市場，力求在國際高端醫美供應鏈中佔據關鍵地位。