正瀚生技與中興大學共建質譜AI中心 解決全球暖化農業議題

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

正瀚-創（6534）29日宣布，投資1.5億元與國立中興大學合作建置「質譜多體學與人工智慧研究中心（質譜AI中心）」，29日由中興大學校長詹富智與正瀚生技董事長吳正邦共同在興大循環經濟學院揭牌，正式啟動全球首座以因應氣候暖化、提升作物環境適應力為核心研發目標的質譜AI中心。

正瀚生技表示，透過質譜AI中心，將可建立正瀚專屬的分子資料庫，加速新型農業資材的研發與商品化，拓展全球市場布局、實踐農業循環經濟。

質譜AI中心將建置超過四台媲美中研院規格的高效能液相層析串聯式質譜儀（LC-MS/MS），整合胜肽體、代謝體、脂質體與蛋白質體等多體學分析平台，並結合人工智慧預測模型，建構從分子解析、功能預測、實驗驗證到田間應用的完整研發鏈。

質譜AI中心將由國內質譜多體學專家陳盈嵐教授主持，與正瀚生技合作建立最適用於三大韌性系統的多體學與AI分析平台，使研發模式從經驗導向，全面升級為資料驅動、科學驗證且可量化應用的精準農業解決方案。

透過質譜AI中心，高解析質譜可精準鑑定複雜胜肽序列，建立正瀚專屬的分子資料庫，快速精準鎖定具潛力的活性分子，並結合AI模型進行序列相似度比對與功能預測，從「已知分子」延伸新功能，進一步探索「未知分子」的潛在生物活性。

正瀚生技指出，此為全球首度將「質譜多體學×AI」系統化導入作物氣候韌性研究，為作物逆境研究的標準化、科學化與國際化奠定關鍵基礎。正瀚將可藉此平台，突破傳統研發「高成本、長周期」的瓶頸，在全球暖化與氣候異常頻繁對農業生產帶來的衝擊下，提供作物提升對逆境的適應能力解決方案，提升臺灣在永續農業與智慧農業領域的國際競爭力。

目前正瀚已成功建構第一代AI預測模型，開發出一系列胜肽型生物刺激素產品，應用於作物逆境「預警與預備反應」，在複合式氣候壓力來臨前啟動植物精準防禦機制，為精準韌性農業提供全新解決方案。

未來，正瀚將持續與中興大學深化合作，透過質譜多體學與人工智慧的整合應用，加速新型農業資材的研發與商品化，拓展全球市場布局，提升臺灣在永續農業與智慧農業領域的國際競爭力。

質譜AI中心未來將從研發創新、智慧決策、跨域人才培育與循環永續四大面向，推動臺灣農業科技升級。透過高解析質譜與AI加速產品開發、建立作物逆境預測模型、培養多體學與AI專才，並結合農業副產物開發綠色活性分子，實踐農業循環經濟。

