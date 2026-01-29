燁聯不銹鋼價強漲 估唐榮、華新麗華同步跟進
不銹鋼產業迎來「暖春」訊號，上游龍頭廠燁聯（9957）29日開出2月盤價，主力產品304系列每公噸大幅調漲7,500元，漲幅超乎市場預期。在原物料飆漲、國際貿易壁壘降低及全球經濟復甦三大利多匯聚下，市場看好這股漲勢將順利傳導至中下游，包括運錩（2069）、允強（2034）等重點不銹鋼廠第1季營運展望同步看俏。
預期燁聯新價行情大漲後，同為上游廠的唐榮（2035）、華新麗華（1605）相關品項將跟進調高，市場追漲氣氛轉趨濃烈，市場信心面提升，帶動新一波的向好動能。
燁聯公告2026年2月最新盤價，其中304不銹鋼板捲每公噸漲7,500元，316L與430同步調漲3,500元，漲勢關鍵推手來自供給端，主因在於印尼政府宣布2026年鎳礦配額較去年大幅縮減34%，導致鎳生鐵及倫敦金屬交易所（LME）鎳價狂飆，1月均價漲幅達20%。
另一方面，大陸不銹鋼廠如青山率先提價，燁聯此次大漲不僅是反映成本，更是確立鋼價底部，隨著上游盤價大漲，中下游加工廠如允強、運錩受惠，內外銷報價可同步提升。
