禾榮科技攜手西門子醫療 共建AI驅動AB-BNCT診療一體化平台

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

禾榮科（7799）29日宣布，與全球醫療影像領導品牌西門子醫療（SIEMENS Healthineers）正式簽署合作協議，雙方將建立策略性夥伴關係，結合加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）治療技術與最先進影像平台，共同打造以人工智慧驅動的「診療一體化（Theranostics）平台」，推動精準放射腫瘤醫學邁入全新里程碑。

本次合作聚焦於整合禾榮AB-BNCT臨床治療系統，與西門子醫療領先全球的影像技術，如光子計數電腦斷層（PCCT）等，全面優化AB-BNCT的病人篩選、治療計畫制定、治療精準度以及療效追蹤流程，建立新一代智慧影像導引放射治療標準。

禾榮科總經理沈孝廉表示，這次與西門子醫療的合作，對禾榮而言不只是影像設備的導入，而是一次治療模式的升級。透過與放射診斷影像的深度整合，禾榮科將把AB-BNCT從「先進放射治療技術」，推進到「智慧影像導引的診療一體化平台」，這將大幅提升治療精準度、臨床可預測性與國際競爭力。

西門子醫療總經理邱禎祥指出，AB-BNCT是極具潛力的新世代放射治療技術，透過與禾榮科技的合作，西門子期待將最先進的影像科技導入AB-BNCT生態系，建立新的臨床標準，為病患帶來更精準、更個人化的治療選擇。

