中捷運量衝破6,000萬人次 大咖建商齊卡捷運節點

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「四維國小G5站聯合開發案」由冠德建設得標興建，預計今年第2季推出。記者宋健生／攝影
台中捷運綠線運量迎來爆發式成長，2025年總運量達1,722萬人次，較2024年1,580萬人次成長達9%，其中12月全月運量、日均運量、平日日均運量、假日日均運量與跨年單日運量均同步創下歷史新高，通車以來累積運量已在今年1月初突破6,000萬人次，象徵台中正式邁入軌道社會，也吸引包括冠德（2520）、日勝生（2547）、新美齊（2442）與允將等具備大型開發經驗的建商相繼布局，成為引領區域軌道經濟發展的關鍵。

隨著軌道建設逐步成為城市發展的核心引擎，冠德建設近年在全台的布局動向持續受到市場關注。透過聯開案與大型複合式開發案，積極對接城市成長軸線，深化與交通節點的連動關係，也使得台中市場對其後續推案動向格外期待。

其中，「四維國小G5站聯合開發案」由冠德建設得標興建，規劃為地上22層、共111戶事務所及2戶店面的商辦大樓，採先建後售模式，最快預計今年第2季推出；還有「市政府G9-1站聯合開發案」，基地面積逾2,000坪，初步規劃為地下7層、地上43層、總樓高208公尺的複合式地標建築，將引進商場、辦公與旅宿等多元業種，並以生態、低碳為設計主軸。

該商場將交由冠德集團旗下的Global Mall環球購物中心負責經營，屆時將直接串聯捷運綠線市政府站，可望進一步強化區域商業機能，並成為台中捷運沿線的重要城市節點。

值得注意的是，冠德的軌道布局並不僅限於中部市場，包括「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」等大型案件，也顯示其持續以交通節點為核心，擴大全台布局版圖。

除聯開發外，冠德建設亦同步推進住宅產品布局，今年第1季進場的「冠德崇德綻」同樣採先建後售模式，規劃為地上24層黃金級綠建築，主打39至59坪、3至4房，備受市場期待。

此外，日勝生集團近年也插旗捷運聯開案，包括文心崇德G6站、文心櫻花G8a站、南屯G11站三大站點。其中，「文心崇德G6站聯合開發案」已於去年7月動工，將興建地上27層、地下5層建築，樓板面積逾9,000坪，結合郵政、商場與住宅多功能的智慧場域，最快預計2028年下半年完工。

同樣看好軌道經濟長線發展的，還包括新美齊跟允將建設在捷運水安宮站、文心森林公園站中間，規劃推出地上52層、地下八層，結合住宅、商辦及店舖的複合式大樓案，該案基地面積達2,332坪，整體開發規模龐大，總銷逾400億元。

21世紀不動產資深經理沈政興分析，當前房市回歸理性，建商對軌道建設的布局策略也出現明顯轉變，從過往著重單一站點的卡位策略，延伸為結合商辦、住宅、零售與公共空間的整體型站城開發模式。

沈政興認為，不僅有助於提升土地使用效率，也能同步引入就業人口與服務機能，降低單一住宅市場波動的影響。軌道經濟已逐步成為支撐城市更新、產業進駐與人口結構穩定的重要基礎，在市場盤整階段更顯其長線支撐力道。

台中捷運綠線各站點周邊開發情形一覽。資料來源：台中市政府交通局、市調
「冠德崇德綻」採先建後售模式，規劃為地上24層的黃金級綠建築。記者宋健生／攝影
布局 市場

