越南移工刮刮樂中獎潮掀話題 1月至今已累計抱走1,500萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刮刮樂示意圖。圖／AI生成
今年以來，來台工作的越南移工在「刮刮樂」市場好運連連，累計已抱走高達1,500萬元獎金，也讓外界看到移工族群在辛勤工作之餘，對財富機會同樣抱持積極態度。

台灣彩券公司29日分享一則最新中獎故事。代理人王小姐表示，日前在彰化花壇鄉「大棒彩券行」刮中「金馬獎」頭獎300萬元的幸運得主，是3名年輕越南男性移工。三人平時在工廠上班，下班後因看到新聞報導，提及高雄曾有移工在彩券行摸彌勒佛後幸運中頭獎，讓他們也興起「試手氣」的念頭，相約前往彩券行購買刮刮樂。

王小姐轉述，3人進到店內後，還特別留意是否有象徵招財好運的布置，看到牆上張貼彩券行自製的新年海報，上頭寫著「馬上刮、馬上發」，再加上檯面上「金馬獎」刮刮樂封面有醒目的馬匹圖案，覺得相當討喜，便決定選購這款彩券。沒想到一刮開，竟真的刮出頭獎300萬元，當場又驚又喜。

光是1月以來，包含先前在高雄刮中1,200萬元頭獎的案例，越南移工族群合計已抱回約1,500萬元刮刮樂獎金，成為今年開春彩券市場的話題之一。

事實上，金融圈觀察，移工族群的理財行為也逐漸多元。除購買彩券小試手氣外，近年部分移工更開始接觸不動產市場。銀行業者指出，在桃園、中壢等工業區周邊，曾出現移工「揪團買房」的情況，多半透過具合法身分的新住民配偶、親友共同集資，或由具長期居留資格者名義購置，顯示部分移工在台工作多年後，已累積一定資金實力，並有長期規劃思維。

從刮刮樂中獎到實體資產配置，移工族群的金錢觀與理財行動力逐漸受到關注，也反映出台灣多元勞動人口在經濟活動中的新面貌。

彩券行 移工 刮刮樂

