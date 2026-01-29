金益鼎西濱新廠正式取得許可證 有望挹注2026營運成長動能

金益鼎（8390）29日宣布，旗下位於新竹香山的「西濱新廠」正式獲頒廢棄物處理許可證，代表該廠已完備所有行政審核與試運轉，即日起正式投產商轉。

金益鼎表示，新廠將大幅提升公司在廢棄太陽能板及高科技電子廢棄物的處理量能，為2026年營運成長注入強勁動能。

金益鼎指出，西濱新廠為公司籌備多時的戰略性投資，核心目標鎖定高科技產業廢棄物與綠能回收需求。新廠啟用後，將專注於廢棄太陽能板及混合五金廢料加工處理，預計2026年處理量能達10,000噸以上。

金益鼎進一步指出，隨著全球能源轉型加速，台灣首批太陽能光電板即將步入汰役高峰期，公司憑藉物理處理技術，不僅能有效去化廢棄物，更能將回收材料高值化再利用，實踐循環經濟價值。

在獲利展望方面，金益鼎強調，取得許可證不僅象徵合規化里程碑，更意味著營收結構優化。隨新廠產能利用率逐季拉升，預計將貢獻整體營收約20%，並有望進一步優化毛利表現，成為推動公司成長的關鍵引擎。