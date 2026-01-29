張榮發辭世十周年 長榮交響樂團演繹經典民謠致敬航運巨人

今年是長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，張榮發基金會昨晚在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，透過溫暖的音樂以及影片，帶領觀眾穿越時空，緬懷這位航運巨人波瀾壯闊的一生。

張榮發基金會表示，張創辦人十分喜愛音樂，深感音樂有撫慰人心的力量，早年因為欣賞NHK 交響樂團演出深受感動，發下宏願打造一個優質的交響樂團，進而於2002年創立台灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，期許透過音樂淨化人心、回饋社會，並史無前例地將台灣民謠交響化。紀念音樂會也以「緬懷過去」與「開創未來」為雙主軸，透過精心安排的曲目設計與影片致敬這位航運巨人。

基金會透露，音樂會上半場演奏《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》等台灣民謠，這也是張榮發創立長榮航空時，特別指示在飛機上播放的歌曲，讓旅居海外的異鄉遊子登上長榮班機就像回到家一樣。音樂會也演奏作曲家哈查都量的《劍舞》、日本的《荒城之月》、韓國民謠《阿里郎》與印尼的《蘇羅河流水》等，這些跨越國界的旋律也呼應張榮發以一己之力，打造全球知名的國際運輸集團，其願景也持續在世界各地深耕茁壯。

此外，壓軸演出的《威風凜凜進行曲》被譽為「英國第二國歌」，是張榮發與好友英國鐵娘子柴契爾夫人最喜歡的曲目之一，該首曲子演出時搭配柴契爾夫人參加長榮海運「長果輪」下水典禮，及長榮航空英國倫敦開航酒會的珍貴畫面。音樂會尾聲的兩首安可曲，第一首是由張榮發親自填詞的《長榮頌》，第二首安可曲則是《感恩的心》，除了懷念張榮發，也感謝支持及陪伴長榮不斷成長的夥伴及民眾。