張榮發辭世十周年 長榮交響樂團演繹經典民謠致敬航運巨人

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
今年是長榮集團創辦人張榮發辭世十周年，張榮發基金會所屬長榮交響樂團昨晚在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，向這位航運巨人致敬。圖／張榮發基金會提供
今年是長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，張榮發基金會昨晚在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由張榮發基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與知名女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出，透過溫暖的音樂以及影片，帶領觀眾穿越時空，緬懷這位航運巨人波瀾壯闊的一生。

張榮發基金會表示，張創辦人十分喜愛音樂，深感音樂有撫慰人心的力量，早年因為欣賞NHK 交響樂團演出深受感動，發下宏願打造一個優質的交響樂團，進而於2002年創立台灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，期許透過音樂淨化人心、回饋社會，並史無前例地將台灣民謠交響化。紀念音樂會也以「緬懷過去」與「開創未來」為雙主軸，透過精心安排的曲目設計與影片致敬這位航運巨人。

基金會透露，音樂會上半場演奏《望春風》、《四季紅》、《雨夜花》等台灣民謠，這也是張榮發創立長榮航空時，特別指示在飛機上播放的歌曲，讓旅居海外的異鄉遊子登上長榮班機就像回到家一樣。音樂會也演奏作曲家哈查都量的《劍舞》、日本的《荒城之月》、韓國民謠《阿里郎》與印尼的《蘇羅河流水》等，這些跨越國界的旋律也呼應張榮發以一己之力，打造全球知名的國際運輸集團，其願景也持續在世界各地深耕茁壯。

此外，壓軸演出的《威風凜凜進行曲》被譽為「英國第二國歌」，是張榮發與好友英國鐵娘子柴契爾夫人最喜歡的曲目之一，該首曲子演出時搭配柴契爾夫人參加長榮海運「長果輪」下水典禮，及長榮航空英國倫敦開航酒會的珍貴畫面。音樂會尾聲的兩首安可曲，第一首是由張榮發親自填詞的《長榮頌》，第二首安可曲則是《感恩的心》，除了懷念張榮發，也感謝支持及陪伴長榮不斷成長的夥伴及民眾。

壓軸演出的《威風凜凜進行曲》被譽為「英國第二國歌」，是張榮發與好友英國鐵娘子柴契爾夫人最喜歡的曲目之一，該首曲子演出時搭配柴契爾夫人參加長榮海運「長果輪」下水典禮，及長榮航空英國倫敦開航酒會的珍貴畫面。圖／張榮發基金會提供
音樂會尾聲的兩首安可曲，第一首是由張榮發親自填詞的《長榮頌》，第二首安可曲則是《感恩的心》，除了懷念張榮發，也感謝支持及陪伴長榮不斷成長的夥伴及民眾。圖／張榮發基金會提供
