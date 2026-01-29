聽新聞
雙北外平面車位價「從國產車變進口車」 專家：這兩點讓購屋者難砍價
台灣都會區房價高漲，連帶停車位身價也水漲船高。信義房屋統計最新實價車位價格，全台主要城市車位價格在過去十年間出現驚人漲幅，其中最引人注目的是雙北以外地區，平面車位均價已從十年前的「國產車價」跳升至「進口車價」。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，車位價格上漲與房價有連動關係，大台北地區車位供不應求，車位一直維持高檔水準，不過大台北以外的區域過去房價便宜時，車位價格也相對實惠，相當於一台國產車價格。
不過後來房價上漲，車位價格也連動走揚，尤其依過去經驗，當開發商樓上住宅價格推不動時，也會想辦法去漲車位價格補房價，而車位產品消費者可選擇性與議價能力較弱，只能選同社區的車位，沒辦法去買隔壁社區車位使用，雙北以外大眾運輸系統不若雙北完整，對於車位需求更為殷切。
觀察數據發現，台北市平面車位價格從10年前的223.2萬元，上漲至287.8萬元，漲幅約29%，新北市則是10年從163.2萬上漲至204.3萬元，漲幅25%，由於本來車位價格就高，因此漲勢相對溫和。桃園市從127.3萬元上漲至162.9萬元，漲幅28%，新竹從105.6萬上漲至159萬元，漲幅51%，台中市從100.9萬元上漲至165.6萬元，漲幅64%。
2015年台南市平面車位均價僅84.4萬元，尚在一般平價國產車預算內；然而到了2025年，均價已來到155.4萬元，漲幅高達84%。高雄市也不遑多讓，平面車位從139.8萬元上漲升至204.8萬元，正式突破200萬大關，包括新竹、台中、台南市與高雄市，車位價格都從10年前的國產車價，上漲到進口車價格。
