快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

蝦皮購物與YouTube Shopping聯盟合作 擴大創作者分潤

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

蝦皮購物宣布結合YouTube Shopping聯盟，帶動台灣賣家影音內容曝光，創作者透過YouTube開箱評測影片吸引用戶，透過在蝦皮購物成交，得以增加分潤金收入。

YouTube指出，影音內容成為消費決策核心，YouTube Shopping和蝦皮在2025年第3季於東南亞推出後，驅動蝦皮東南亞訂單成長30%，並將此計畫帶來台灣。

YouTube提供內容與創作者生態，蝦皮購物提供大量商品賣家。用戶在觀看YouTube創作者介紹產品時，可以透過側邊欄產品介紹，直接連往蝦皮購物平台。成交後創作者可獲得蝦皮購物平台分潤最高達13.5%，以及蝦皮賣家提供的疊加分潤。

蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者決策關鍵，64%用戶上網目的為觀看影音內容、80%用戶依賴影音內容做消費決策，台灣Gen Z購物時更有80%深受KOL影響，內容信任正直接影響下單行為，對賣家而言，擺脫傳統單向廣告推銷，將推廣導向升級為以創作者信任為核心的影音內容，有助提升轉換率與銷售額。

蝦皮購物指出，創造三贏方向，對買家而言，透過創作者開箱、評測與情境內容降低商品理解門檻，讓下單更有把握並降低退貨風險；對創作者而言，蝦皮透過此次合作延伸既有分潤生態系，以雙重分潤架構提升帶單誘因，蝦皮提供創作者分潤最高可達13.5%，還可再疊加上賣家提供的分潤金使創作者的收益結構從一次性業配收入進化到長期分潤的持續收益，讓內容逐步累積為可變現的長尾資產。

蝦皮購物總經理李毓晨表示，蝦皮購物在台灣深耕多年，10年來站上的中小型賣家平均年成長率達到35%，持續在台灣市場投入技術與資源。與YouTube Shopping的合作，將內容影響力轉換成賣家收益，為買家帶來更可信的決策體驗，為賣家與創作者創造可持續的三贏成長循環。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，YouTube是台灣1,800萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，YouTube Shopping聯盟計畫為創作者實現收入多元化， 幫助台灣觀眾實現「看到就是買到」的無縫體驗，在42天試行期間促成約9,000筆交易的成果。

創作者 蝦皮購物 YouTube

延伸閱讀

周六晚起又要變天了 賈新興：未來10天氣溫兩升兩降

孩童社群成癮案TikTok和解 Meta與YouTube續戰

蝦皮購物「美食年貨節」1折年菜破盤價限量搶！「2.2購物節」接力登場

蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」　助逾200戶家庭寒假不挨餓

相關新聞

雙北外平面車位價「從國產車變進口車」 專家：這兩點讓購屋者難砍價

台灣都會區房價高漲，連帶停車位身價也水漲船高。信義房屋統計最新實價車位價格，全台主要城市車位價格在過去十年間出現驚人漲幅...

工程師也難負擔高房價 新竹55坪住宅交易大減、小宅反而大漲六成

高房價、家庭結構改變等影響下，小宅需求日益增加，單價漲幅也較大宅來得明顯。永慶房產集團比較七都55坪以上大宅和25坪以下...

實價登錄看不到？中工土城雲宇宙廠房75億賣鴻海恐生變數

中工土城雲宇宙AI園區是否已賣給鴻海旗下鴻運科技？近來引發市場議論。有消息指出，中工與鴻運科技和鴻海方面的談判觸礁，使雙...

股市大漲…房市V型反轉可期？專家：這點不認清恐面臨嚴峻考驗

全台2025年房市陷入低谷，雖然仍未跌破2016年最低量，外界也劍指央行選擇性信用管制是房市復甦與否的重要關鍵，不過在目...

迎接2026馬年！網友推薦財務優化方法TOP 10 新年穩健提前佈局

容易衝動購物，或每到月底就成為月光族，是許多人常見的財務困境。其實理財卡關，不在省不省，而是金錢缺乏規劃。從生活習慣開始調整，避免資金悄悄被花掉。

2026年展望樂觀 台北101董座賈永婕：全力續拚百貨店王

台北 101 董事長賈永婕29日表示，對2026年整體景氣表現樂觀，惟各產業發展不一。台北 101 自年初至今表現穩健，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。