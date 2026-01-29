蝦皮購物與YouTube Shopping聯盟合作 擴大創作者分潤

蝦皮購物宣布結合YouTube Shopping聯盟，帶動台灣賣家影音內容曝光，創作者透過YouTube開箱評測影片吸引用戶，透過在蝦皮購物成交，得以增加分潤金收入。

YouTube指出，影音內容成為消費決策核心，YouTube Shopping和蝦皮在2025年第3季於東南亞推出後，驅動蝦皮東南亞訂單成長30%，並將此計畫帶來台灣。

YouTube提供內容與創作者生態，蝦皮購物提供大量商品賣家。用戶在觀看YouTube創作者介紹產品時，可以透過側邊欄產品介紹，直接連往蝦皮購物平台。成交後創作者可獲得蝦皮購物平台分潤最高達13.5%，以及蝦皮賣家提供的疊加分潤。

蝦皮購物觀察，影音內容已成為消費者決策關鍵，64%用戶上網目的為觀看影音內容、80%用戶依賴影音內容做消費決策，台灣Gen Z購物時更有80%深受KOL影響，內容信任正直接影響下單行為，對賣家而言，擺脫傳統單向廣告推銷，將推廣導向升級為以創作者信任為核心的影音內容，有助提升轉換率與銷售額。

蝦皮購物指出，創造三贏方向，對買家而言，透過創作者開箱、評測與情境內容降低商品理解門檻，讓下單更有把握並降低退貨風險；對創作者而言，蝦皮透過此次合作延伸既有分潤生態系，以雙重分潤架構提升帶單誘因，蝦皮提供創作者分潤最高可達13.5%，還可再疊加上賣家提供的分潤金使創作者的收益結構從一次性業配收入進化到長期分潤的持續收益，讓內容逐步累積為可變現的長尾資產。

蝦皮購物總經理李毓晨表示，蝦皮購物在台灣深耕多年，10年來站上的中小型賣家平均年成長率達到35%，持續在台灣市場投入技術與資源。與YouTube Shopping的合作，將內容影響力轉換成賣家收益，為買家帶來更可信的決策體驗，為賣家與創作者創造可持續的三贏成長循環。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，YouTube是台灣1,800萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，YouTube Shopping聯盟計畫為創作者實現收入多元化， 幫助台灣觀眾實現「看到就是買到」的無縫體驗，在42天試行期間促成約9,000筆交易的成果。