工程師也難負擔高房價 新竹55坪住宅交易大減、小宅反而大漲六成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房價家庭結構改變等影響下，小宅需求日益增加，單價漲幅也較大宅來得明顯。永慶房產集團比較七都55坪以上大宅和25坪以下小宅近五年房價及交易量占比變化，小宅在七都的房價漲幅皆高於大宅，其中新竹縣市表現最為明顯；同時，大宅交易占比呈現下降趨勢，除新竹縣市與台南市外，其餘五都的大宅交易占比已低於兩成水準。

觀察2021年至2025年，5年間七都小宅房價漲幅已全面高於大宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，隨著近年人口結構轉變，小家庭增加，加上近幾年房價受惠於經濟穩定成長、資金管制寬鬆而迅速攀升，而高房價也讓民眾感受到沉重的購屋壓力，因此在預算與需求的考量下，小坪數住宅已逐漸成為購屋趨勢，也帶動單價的明顯高漲。

其中，新竹縣市小宅由每坪20萬元上升到32.7萬元，漲幅高達63.5%，成七都之冠，而大宅也有逾四成的漲幅。陳金萍指出，新竹縣市為科技業重鎮，剛性需求強勁，但住宅供給有限，使房價攀升，拉高購屋門檻。即便科技族群薪資水準相對較高，實際購屋壓力仍不輕，促使部分買方調整對居住空間的期待，轉而選擇總價較低的小坪數住宅；再加上在地就學與就業人口帶動租屋需求，小宅產品的市場接受度提高，也進一步推升價格表現。

進一步觀察七都大宅與小宅的交易占比變化，近五年僅新竹縣市與台南市55坪以上大宅交易占比仍維持在兩成以上，其餘五都的大宅交易占比皆已降至兩成以下。

其中，新竹縣市雖然大宅交易占比減少幅度最大，五年下滑11個百分點，但仍以21.1%居七都之首。陳金萍表示，新竹縣市大宅交易主要集中於科學園區所在的行政區，區內高所得家庭比例高，購屋預算相對充裕，對居住空間的需求也明顯高於其他都會區，使大坪數住宅仍有一定需求支撐。不過，隨著近年房價攀升，加上家庭結構逐漸轉向小家庭型態，大宅交易量亦出現明顯下滑。

此外，台南市大宅交易占比同樣維持在兩成以上。陳金萍說明，台南相較於其他七都，土地取得成本較低、開發空間相對充足，加上過去該地區居住習慣，對大空間住宅仍有需求，因此大宅交易占比近五年僅減少5.1個百分點，大宅交易占比仍有21.6%。

資料來源／永慶房產集團
