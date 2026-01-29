股市大漲…房市 V 行反轉可期？專家：這點不認清恐面臨嚴峻考驗

全台2025年房市陷入低谷，雖然仍未跌破2016年最低量，外界也劍指央行選擇性信用管制是房市復甦與否的重要關鍵，不過在目前的經濟表現和2016年有很大不同，有幾個訊號值得留意，住商機構從價量、利率、經濟成長等指標發現，雖然成交量一樣維持低檔，但2025年在經濟成長支撐下，房市呈現價量背離。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，相較於2016年的經濟疲軟，2025年在AI帶動下，經濟表現搶眼，股市也創新高，股房連動未發生和央行選擇性信用管制密不可分，面對2026年AI續行，但房市卻奄奄一息，央行放不放行，分寸拿捏恐怕是一大考驗。

值得注意的是，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出。2025年房價與2016年房價相比，全台新案平均成交單價翻倍成長，同時五大行庫平均利率亦維持高水準，對受薪階級而言，不僅購屋門檻難如登天，房貸壓力也不可同日而語，在薪資漲幅遠追不上房價與通膨速度的情況下，購屋痛苦指數恐怕將持續攀升。

除價格之外，賴志昶表示，此次2025年房市低量與2016年的背景截然不同，後者當年是經濟成長率僅1.51%，房市亦有房地合一稅上路，整體市場進入大幅修正。

但2025年景氣亮眼，房市卻因央行築起高牆而呈現量縮，惟股市高漲熱錢亦在市場上遊走，政府管控措施還需維持，以免管控鬆綁後，房市出現報復性反彈；而對購屋人而言，目前央行打房態勢明確，交易量跌之後，房價盤整期也隨之到來，在這十年難得一遇的時機，市場罕見逐漸往買方市場傾斜。

徐佳馨指出，央行一旦分寸拿捏失當，無論在資金面與信心面都會為房市帶入大潮，不僅讓房市交易活絡，價格必然跟著水漲船高，也等於宣告打房功虧一簣。

不過在目前新貸戶房貸水準普遍都來到2.5%以上的狀況下，購屋力有限的民眾是否還能維持目前的購屋信心繼續「墊腳購屋」，恐怕並不樂觀，加諸第一線銀行已多不願意給予僅繳寬限期的民眾轉貸，若民眾不提早認清，恐怕未來將面臨嚴峻的財務考驗。