2026年展望樂觀 台北101董座賈永婕：全力續拚百貨店王

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台北 101 董事長賈永婕表示，今年全力續奪全台「店王」寶座。記者侯思蘋／攝影
台北 101 董事長賈永婕表示，今年全力續奪全台「店王」寶座。記者侯思蘋／攝影

台北 101 董事長賈永婕29日表示，對2026年整體景氣表現樂觀，惟各產業發展不一。台北 101 自年初至今表現穩健，今年積極衝刺下，全力續奪全台「店王」寶座。

台北 101 購物中心去年業績達 240 億元，微幅成長 1.2%，憑藉高端精品客戶與國際旅客的支撐，首度坐上全台百貨店王位置。賈永婕自 2024 年上任一年後，帶領台北 101 成功躍升店王，她認為今年整體景氣看好，從年初至今的營運數據來看，對全年表現樂觀以待。

賈永婕指出，去年因過年較早導致基期已高，加上今年春節較晚，台北 101 目前仍較去年同期維持正成長；對於超越去年表現，賈永婕直言勢在必得，將努力續當店王，超越去年表現。

總經理朱麗文補充指出，台北 101 商場業績原本位居全台第二，去年因原本的店王台中新光三越受到氣爆意外影響，讓台北 101 順勢遞補成為店王。她進一步表示，去年在大環境不穩且出國人數創新高的衝擊下，國內消費與國旅確實受到影響，但台北 101 的商場業績、觀景台來客數以及營收獲利皆呈現正成長，創造出這樣的成績相當不容易。

在觀景台營運方面，朱麗文表示，去年來觀景台購票人數超過 150 萬人次，本地客與國際客比例約為 25 比 75。台北101透過不斷導入多樣化策展、創造場域體驗，近期更結合更為直覺便利的新票務系統，成功吸引更多國人造訪，帶動整體人潮向上，目前也已有新的計劃再進行中，期望能再創佳績。

針對近期引起外界高度關注的霍諾德（Alex Honnold）徒手獨攀台北 101 挑戰，賈永婕指出，雖然未具體計算整體經費，但台北 101 並未支付任何費用，但同仁們的付出是無價的。她強調，台北 101 在此計畫中完全沒有收益，背後的初衷並非獲利，而是希望透過此壯舉幫台灣做國際宣傳，打造「世界級」的曝光能量。

至於外界關注的北車商場標案，賈永婕明確表示台北 101 並無投標規劃，未來仍會專注於現有據點的經營。

而關於去年推進的首宗外拓計畫，即與國泰人壽聯手打造的「台中置地廣場」，賈永婕表示，目前進度均依規劃進行，並期待於 2029 年如期完工。

