可樂旅遊強攻歐洲河輪 獨家包船「世紀之星號」8月下水、10月底出團

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「世紀之星號」預計於今年8月於歐洲全新下水，共設87間客房，提供套房、法式露臺房與標準房三種房型選擇，營造寬敞且私密的航行氛圍。可樂／提供
「世紀之星號」預計於今年8月於歐洲全新下水，共設87間客房，提供套房、法式露臺房與標準房三種房型選擇，營造寬敞且私密的航行氛圍。可樂／提供

搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，讓旅客可以體驗歐洲文化與河輪慢遊的魅力。「世紀之星號」團體行程1月29日正式開賣，每人最低190,800元起（含小費），3月20日前報名還可享早鳥優惠第二人折2萬元。

可樂旅遊指出，歐洲飛航郵輪（Fly Cruise）市場近年急速升溫，2025年參團人次較2024年大幅成長2.5倍。進一步觀察發現，旅客對郵輪的選擇也從「大型海輪」逐漸轉向精緻的「小型河輪」，可以直接航行於城市核心，深度探索河岸小鎮與歷史景點，深受重視旅遊質感的旅客青睞，也帶動河輪旅遊商品詢問度持續攀升。

為此，可樂旅遊獨家包下世紀遊輪「世紀之星號」10月23日出發之8天7夜航次，行程自瑞士藝術之都「巴塞爾」啟航，沿著萊茵河順流而下，串聯法國童話小鎮科瑪與歐洲議會所在地史特拉斯堡，並走訪德國歷史名城施派爾、曼海姆、海德堡、葡萄酒之鄉呂德斯海姆及科隆，最終抵達充滿運河風情的荷蘭阿姆斯特丹，透過河輪慢遊的方式，品味沿岸城市的人文及歷史風光。

「世紀之星號」預計於今年8月於歐洲全新下水，船體採用新一代環保混合動力系統，有效降低航行噪音與震動，並以可再生燃油進行營運，全面符合歐盟環保規範，在提升旅遊舒適度的同時，也實踐永續旅遊理念。

在內部空間部分，「世紀之星號」僅容納174名旅客、共設87間客房，提供套房、法式露臺房與標準房三種房型選擇，營造寬敞且私密的航行氛圍。船上同時設有全景餐廳、全景酒吧、全景酒廊及健身房等公共空間，旅客可在舒適的環境中，一邊享受精緻服務，一邊欣賞歐洲河岸城市與自然景致。

此外，「世紀之星號」主打全包式服務並配置中、英文雙語服務團隊全程隨行，團費皆已包含Starlink衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動、小費等，旅客皆無須支付額外費用。餐飲設計結合沿岸國家特色料理與中式菜色，針對可樂旅遊包船航次還特別規劃「台味」驚喜，早餐時段提供粥品、麵點，甚至連台式牛肉麵也能在船上享用，滿足不同旅客的味蕾需求。

可樂旅遊獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品。可樂旅遊／提供
可樂旅遊獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品。可樂旅遊／提供

