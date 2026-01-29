快訊

台南晶英新春住房 加「馬」送好禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台南晶英酒店於初一至初三推出「馬年豐年 富貴連連」住房專案。照片／業者提供
隨著農曆春節九天連假即將展開，古都台南不僅充滿濃厚年味，更因奇美博物館舉辦的國際特展而成為旅遊焦點，看準過年走春熱潮，台南晶英酒店於初一至初三推出「年豐年 富貴連連」住房專案，兩人成行每人最低5,650元起，入住專案即可將馬年限定伴手禮帶回家，官網訂房加購高鐵還享車票85折優惠。

春節期間飯店也規劃系列活動讓旅人沾喜氣迎新年，包含震撼人心的舞龍舞獅表演、春聯蓋章拓印DIY，走進大廳還有機會遇見高人氣的服務機器人發送招財金幣巧克力，為馬年開啟如意好兆頭。

台南晶英酒店坐落於市中心精華地段，擁有縮短交通時間、步行即可輕鬆探索舊城區的優勢，為旅程帶來更舒適從容的體驗，凡入住「馬年豐年 富貴連連」住房專案，每房可任選一項獨家贈禮，包含童趣軟萌的泰迪熊玩偶、展現府城傳統工藝的廣富號聯名束口帆布袋、結合台南各區特產的農會零食組以及能溫潤身心樂禾屋聯名養生茶包，多樣化的選擇滿足不同族群喜好。此外，住客至飯店一樓外賣中心選購手工麵包、年節造型甜點再享七折起優惠。

除了豐富的住房禮遇，台南晶英深受好評的導覽行程新春期間也不打烊，跟隨專業嚮導的步伐深入巷弄及歷史景點，感受府城獨有的特色風情。若想透過氣味喚醒感官，一樓「茶薈」特別推出開運香氛手作活動，由專業咖啡師引領解構香氣調性，親手調製專屬咖啡香水與療癒浮游花擴香瓶，讓香味也隨著新的一年煥然一新。

台南 晶英酒店

