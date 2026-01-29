騰雲科技急澄清：2026年展望樂觀 與騰雲資訊無瓜葛

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

新零售數位轉型廠商騰雲科技因為名字巧撞騰雲資訊，慘遭波及，29日股東紛紛致電關心，對此騰雲科技緊急發布訊息澄清，集團內無此公司，跟騰雲資訊完全無關連，在2025年業績創高後，公司對發揮AI技術力協助客戶寄予厚望，2026年展望也持續樂觀看待。

國際犯罪組織太子集團在台事業體眾多，檢調查出旗下有設立一家線上博弈公司騰雲資訊公司，並在台招攬工程師，28日晚間消息曝光後，有同名之累的騰雲科技29日一早就被投資股東打爆電話，關心是否是同公司將受牽連。

騰雲指出，2025年合計營收為 8.04 億元，較 2024 年成長超過 20%，創下歷史新高，集團公司包括：騰創數析、騰加數位、金隼行銷、騰荻信息（上海）、Turn Cloud Service（M）SDN. BHD、Turn Cloud Japan 、Turn Cloud Thailand 、Turn 2 Cloud Technology，跟騰雲資訊及太子集團全無瓜葛。

騰雲是一家專注智慧零售的AIOT解決方案供應商，專注軟體技術發展，包括三井或新光三越等百貨商場是其客戶，隨去年AI代理技術興起，騰雲也利用新技術打造OMO虛實整合生態系，協助客戶生智慧商場，串接客商金流，客戶商場累計已經突破1萬處。

騰雲科技強調今年依舊看好「深耕既有客戶、增加新解決方案、擴大新市場」三軸成長策略，除台灣市場，更深入日本、東南亞、大陸等市場，現在海外營收占比近 41%。

