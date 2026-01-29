高鐵營收年增14.6億創新高 運量成長促擬追加8列新車

台灣高鐵董事長史哲指出，高鐵營收再創新高，2025年營收約546億元，年增14.6億元，主因為旅運量持續攀升，帶動整體營收成長。高鐵預估，2032年全年旅運人次可望突破1億人次，顯示愈來愈多旅客仰賴高鐵作為南北移動的主要交通工具。

史哲表示，2025年全年旅運量約8,200萬人次，運量仍以穩定幅度成長，預估2032年將突破1億人次，成長速度高於原先預期。因應未來龐大運量，高鐵規劃再採購8列新車，最快今年上半年拍板定案。史哲強調，新車能否如期到位，對高鐵營運至關重要。

史哲指出，此次新車導入不僅是單純採購列車，更是高鐵通車近20年來規模最大的投資計畫。包括第二檢修廠、總機廠，以及電力與系統改造工程等相關硬體投資，總金額已達600至700億元；若再加上未來「高鐵2.0」相關計畫，整體投資規模將超過千億元，為高鐵開通以來資本投入最大、且同步進行的重大工程。

談及高鐵未來發展，史哲表示，高鐵不只是增加班次，而是形塑「新的高鐵生活型態」。目前高鐵已高度通勤化、生活化，每日尖峰時段，桃園、新竹、台中等站旅客密集，反映高鐵已支撐大量跨縣市通勤需求。過去十多年台灣總人口變化不大，但雙北人口反而下降，顯示高鐵促成「高鐵城市」與「新生活圈」的形成，使民眾得以居住於非雙北地區，仍可維持通勤生活。

展望未來，史哲指出，隨著新車到位、車隊規模擴大，高鐵將依各站需求規劃新班表，進行長、短程旅客分流，推動六大高鐵新生活，包括：尖峰時段端點站發車能量提升50%，每小時對開12班；桃園、新竹尖峰時段每小時可停靠8班；台北、台中尖峰時段每小時提供4班直達車；台南、嘉義尖峰時段每小時2班直達車；增加大台北直達台南、左營列車，分流中短程旅客；並以新車型優先投入直達車服務。

至於車隊擴充進度，據了解，高鐵與日方採購新世代列車的合約中已載明「選擇權」，採12加8列方式辦理。目前12列新車採購案已通過董事會，因應未來運量快速成長，後續8列選擇權新車也已納入評估，最快今年上半年提報董事會通過。